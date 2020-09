Marvel's Avengers, il gioco su PC è migliore grazie alla collaborazione con Intel

Intel ha collaborato con Crystal Dynamics per ottimizzare Marvel's Avengers su PC. La casa di Santa Clara, dopo alcune partnership come quella dedicata a Gears Tactics maggiormente incentrate sulla parte grafica, ha dato una mano alla software house nell'ottimizzazione di tutti quei calcoli che richiedono maggiormente l'impiego della CPU, come quelli relativi al motore fisico, in modo da avere un miglior bilanciamento nell'uso delle risorse, con conseguenti vantaggi anche per le prestazioni grafiche.

Sono tre gli aspetti in cui il contributo di Intel è evidente: una migliore distruzione delle armature, con effetti visivi più appaganti quando i giocatori danneggiano i nemici. Frammenti di vetro, lastre di metallo e macerie che i giocatori creano durante il combattimento vengono generati come oggetti fisici, che a loro volta sono dispersi nell'ambiente mentre giocatori e nemici interagiscono.

Inoltre, i detriti più realistici persisteranno più a lungo nella scena sui sistemi fascia alta, restituendo un maggiore realismo. Allo stesso modo, i danni ambientali causati dagli attacchi finali dei personaggi appariranno più epici, che onde d'urto o esplosioni di energia che creeranno più macerie, interagendo con i detriti esistenti già presenti. Infine, i giocatori PC beneficeranno di una simulazione dell'acqua più realistica. Secondo Crystal Dynamics sono accorgimenti come questi che evidenziano i vantaggi nell'ottimizzare sia per la CPU che per la GPU.

La software house ha spiegato infatti che lasciando alla GPU gli effetti come la simulazione dell'acqua avrebbe limitato altri aspetti del gioco. Compensando con la CPU, il team è in grado di fornire un'esperienza superiore. Le ottimizzazioni Intel sono state sviluppate per sistemi con CPU a 4, 8 e 10 core con opzioni basse, medie e alte ottimizzate per ciascun processore. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che abbiate un PC entry-level o di fascia alta, avrete comunque qualche tipo di vantaggio. Detto questo, sebbene queste funzionalità siano state sviluppate da Intel, tutti i giocatori di PC potranno trarne giovamento in qualche modo, non solo gli utenti con CPU Intel.

Intel continuerà a supportare Avengers per i prossimi due anni e Crystal Dynamics ha inserito questi miglioramenti nel suo Foundation Engine, quindi è possibile che aspetti come la simulazione dell'acqua appaiano anche nei futuri titoli per PC. Intel ha già confermato che implementerà ottimizzazioni affinché Avengers sfrutti al meglio le future GPU - presumibilmente riferendosi alla grafica integrata Xe-LP che debutterà a breve con le CPU Tiger Lake. L'azienda statunitense afferma infatti che il titolo funzionerà a 30 fps / 1080p sui prossimi ultrabook ultrasottili. Marvel's Avengers sarà disponibile dal 4 settembre.