Marvel's Avengers di Square Enix chiuderà il supporto il 30 settembre 2023

Con un post sul sito ufficiale del gioco, Crystal Dynamics ha annunciato che il supporto a Marvel's Avengers terminerà il prossimo 30 settembre con il rilascio dell'aggiornamento 2.8. Il gioco rimarrà completamente accessibile sia nelle modalità a giocatore singolo che multiplayer.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che l'aggiornamento 2.7 che ha introdotto il Soldato d'Inverno e la minaccia di livello Omega del laboratorio di clonazione è stato l'ultimo ad aggiungere contenuti. Il prossimo update, infatti, si limiterà a correggere il bilanciamento e modificare l'economia del gioco.

Dal 30 settembre, infatti, i crediti non saranno più acquistabili e quelli presenti nei portafogli dei giocatori saranno convertiti in risorse di gioco. In alto è riportata la tabella con le risorse che riceveranno i giocatori sulla base di quanti crediti sono rimasti nel proprio conto.

Lo sviluppatore ha anche anticipato che, come ringraziamento alla community per il supporto dimostrato in questi due anni e mezzo, tutti i cosmetici di Marketplace, Challenge Card e Spedizione saranno resi gratuiti. Basterà avere la copia del gioco per accedere a tutti i contenuti sopraelencati.

Il titolo, quindi, non chiuderà i battenti, ma anzi darà la possibilità, anche a chi decide di approcciarsi per la prima volta in seguito all'interruzione del supporto, di sperimentare tutti i contenuti rilasciati. Certo, si tratta di una delusione dopo soli due anni e mezzo dal lancio, ma va riconosciuto il merito di lasciare il gioco godibile in tutte le sue parti.