Marvel Rivals: in arrivo un'opzione per ridurre il consumo di memoria RAM

Gli utenti con PC di fascia media possono tirare un sospiro di sollievo: NetEase ha riconosciuto che Marvel Rivals consuma attualmente una quantità eccessiva di RAM e sta lavorando a una soluzione.

"Su PC, ci rendiamo conto che [l'ottimizzazione] è un grande problema, soprattutto per il consumo di memoria", ha dichiarato il direttore di Marvel Rivals, Guangyun Chen, a PC Gamer durante un'intervista alla GDC 2025. "Quindi potrebbe essere che nella Stagione 2 avremo un chech box sperimentale nel nostro launcher che i giocatori potranno usare per ridurre significativamente la memoria [consumata]".

Nonostante i requisiti di sistema del gioco siano ragionevoli, il gioco, basato su Unreal Engine 5, soffre di un elevato consumo di RAM. Per alcuni utenti, persino 16 GB di RAM non sono sufficienti a garantire prestazioni fluide, costringendoli ad aggiornare il proprio hardware. Marvel Rivals rimane comunque estremamente popolare, con oltre 170.000 giocatori attivi su Steam.

NetEase sta cercando di ottimizzare il gioco per un pubblico più ampio e l'opzione per la riduzione della memoria potrebbe rappresentare un passo avanti. Tuttavia, non è ancora chiaro come questa funzionalità influenzerà l'esperienza di gioco: si ipotizza che la riduzione del consumo di RAM possa comportare la disattivazione di alcune funzionalità avanzate, come la distruzione dinamica.

Chen ha dichiarato che la soluzione potrebbe arrivare con la Stagione 2, attesa per metà aprile, ma senza alcuna garanzia sui tempi. "È un problema molto grande, ma ci vuole molto lavoro per organizzare [una soluzione]. Non possiamo semplicemente rilasciarla in una piccola patch, dobbiamo testarla completamente. Ma ci rendiamo conto del problema e continueremo a ottimizzare".

I problemi di performance di Marvel Rivals sono in parte legati alle difficoltà generali che gli sviluppatori stanno affrontando con Unreal Engine 5. "È difficile per tutti gli sviluppatori usare il motore e farlo funzionare bene", ha ammesso Chen. "È un motore nuovo per noi. Abbiamo molto lavoro [davanti] per ottimizzarlo".