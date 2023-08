Mario cambia voce: non sarà più Charles Martinet a doppiarlo

"It's-A Me, Mario!" il celebre motto del più famoso personaggio della storia dei videogiochi non sarà più pronunciato da Charles Martinet, lo storico doppiatore di Mario. Lo ha annunciato Nintendo con un comunicato ufficiale in cui rimarca che Martinet manterrà il ruolo di "Mario Ambassador" e che "continuerà a viaggiare per il mondo condividendo la gioia di Mario e interagendo con tutti voi!".

Già per il recente film Super Mario Bros., Martinet non era stato usato come doppiatore, il che aveva scontentato non poco i fan dell'idraulico italiano, preoccupati per la continuità della serie. L'attore Chris Pratt doppia Mario nel film, mentre Martinet ha prestato la propria voce al padre di Mario, Giuseppe.

La collaborazione tra Charles Martinet e Nintendo è iniziata nel 1994 quando ha doppiato diversi personaggi nel gioco per SNES Super Punch-Out!! La sua prima interpretazione di Mario arriva nello stesso anno, per il videogioco Mario Teaches Typing. Da allora Martinet ha sempre doppiato Mario, fino al momento in cui è stato sostituito da Pratt.

Martinet ha lavorato sempre con molto entusiasmo per rendere al meglio l'idraulico italiano e ha realizzato alcune tra le più iconiche battute della storia dei videogiochi. "Charles Martinet è stata la voce originale di Mario nei giochi Nintendo per molto tempo, fin da Super Mario 64", si legge ancora nella nota di Nintendo. "Charles sta ora assumendo il nuovissimo ruolo di Mario Ambassador. Dopo questo cambiamento, non registrerà più le voci dei personaggi per i nostri giochi".

Per quanto riguarda il prossimo gioco della serie, Super Mario Bros. Wonder, appena annunciato nel Nintendo Direct dello scorso giugno, non avremo Martinet al doppiaggio dell'idraulico italiano. Nel trailer del gioco riportato in questa pagina, infatti, si può ascoltare la voce del nuovo doppiatore.