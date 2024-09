Marathon: il prossimo sparatutto di Bungie costerebbe 40 euro, un nuovo Concord all'orizzonte?

Secondo alcune fonti di The Game Post, il nuovo titolo di Bungie, Marathon, sarà lanciato al prezzo di 40 euro. I primi pareri sembrano positivi, ma la tensione all'interno degli uffici di Bungie sarebbe palpabile.

Secondo quanto riportato da The Game Post, Bungie avrebbe stabilito insieme a Sony un prezzo di 40 dollari – sicuramente convertiti in 40 euro – per il nuovo Marathon. Il timore di molti, naturalmente, è che il nuovo live-service possa subire lo stesso destino di Concord, il quale aveva lo stesso prezzo, ma ha chiuso dopo sole due settimane dal lancio.

Marathon rappresenta un gioco diverso da Concord, si tratta di un extraction shooter più simile a Escape from Tarkov, anche se fonti vicine al progetto hanno spiegato che sfrutta un approccio piuttosto diverso. Gli sviluppatori avrebbero lavorato accuratamente all'accessibilità del titolo per semplificare l'introduzione alle dinamiche di gioco per i nuovi utenti. Una lamentela avanzata piuttosto frequentemente dai nuovi giocatori di Destiny.

Tuttavia, a preoccupare è il sistema dei personaggi che sembra seguire le concezioni di Overwatch e Valorant. In base alle informazioni circolate finora, infatti, anche Marathon dovrebbe avere un roster di eroi tutti diversi. Le fonti di The Game Post, però, hanno spiegato che non si tratta di veri e propri eroi selezionabili, ma piuttosto di classi con capacità speciali e uno stile di gioco molto diverso tra loro.

Nel frattempo, però, Bungie ha condotto diversi playtest interni e le fonti riferiscono che, a parere di coloro che hanno potuto provare il gioco, la nuova opera "vale" i 40 euro. Naturalmente, per quanto il titolo sia ben realizzato, sarà sempre l'utenza a determinarne il successo (o l'insuccesso).

Infine, nonostante i pareri positivi, pare che il clima tra gli uffici di Bungie sia piuttosto pesante. Gli sviluppatori sarebbero frustrati e nervosi a causa dei licenziamenti e delle strategie improntate dal management, per cui Marathon avrà un ruolo fondamentale sul futuro dello studio e dei suoi progetti.