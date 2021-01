Magic The Gathering: una rarissima carta è stata venduta per 511mila dollari

Lo scorso ottobre vi parlavamo delle spese folli dei collezionisti di carte: pensate, una singola carta del Trading Card Game di Pokémon - quella di Charizard, una delle più ricercate - era stata venduta a poco più di 220.000 dollari. Al tempo ci era sembrata una cifra impressionante, ma oggi dobbiamo ricrederci: una carta di Magic The Gathering ha fatto di meglio.

Magic: venduta una versione unica del famigerato Black Lotus

Quando si parla di Magic The Gathering e di collezionismo non si può non pensare al Black Lotus (Loto nero), la carta di maggior valore del TCG di Wizards of the Coast. Oggi la quotazione di questo pezzo si aggira tra i 7.500 e gli oltre 50.000 dollari.

Sin dal suo debutto nella prima serie del gioco (Alpha Edition, 1993), il Black Lotus stuzzica i giocatori di Magic con la sua peculiare caratteristica: partendo da un costo di mana zero, la carta consente al giocatore di sacrificarla per aggiungere 3 mana di un qualsiasi colore alla propria riserva. Al fascino di questo cimelio contribuisce la sua splendida illustrazione: un fiore di loto di colore nero, disegnato dall'ex dipendente di Wizards Christopher Rush.

L'ultimo ritrovamento del Black Lotus è stato battuto all'asta poche ore fa. La carta è stata classificata da PSA: oltre a risultare in perfette in condizioni ( 10 GEM MINT ), questo pezzo possiede degli angoli leggermente più ampi rispetto alle tradizionali carte di Magic.

A rendere ulteriormente speciale questo Black Lotus è però un altro dettaglio: il case che protegge la carta è stato autografato dallo stesso Rush, scomparso nel 2016 all'età di 50 anni.

L'asta tenutasi su eBay è stata chiusa con un bel gruzzoletto: 511,100 dollari; praticamente mezzo milione di dollari, una somma stratosferica per una "semplice" carta da collezione, ma neanche la più alta mai registrata. Il record appartiene alla figurina dedicata al giocatore di baseball Mickey Mantle, venduta proprio quest'anno (lo scorso 14 gennaio) per 5.2 milioni di dollari.