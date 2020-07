Mafia: Definitive Edition non più previsto ad agosto

Mafia: Definitive Edition è molto atteso dai fan principalmente per il suo nuovo comparto grafico. Uno dei giochi free roaming del passato più amati, infatti, tornerà sotto forma di remake grafico completo grazie all'impiego del motore di Mafia III. Dopo le non completamente soddisfacenti Definitive Edition di Mafia II e III, soprattutto per via di incertezze sul lato tecnico, 2k Games e Hangar 13 vogliono assicurarsi di non deludere le aspettative dei fan con la Definitive edition del primo Mafia.

A development update for Mafia: Definitive Edition pic.twitter.com/6ahAqZZTOV — Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020

Per questo motivo, hanno annunciato su Twitter che non riusciranno a rispettare la data di rilascio di Mafia: Definitive Edition prima comunicata, ovvero quella del 28 agosto. Rispettare quella scadenza è "diventato sempre più difficile a causa della pandemia globale in corso da COVID-19". Al fine di evitare di scendere a compromessi sulla qualità, il gioco uscirà a settembre, si legge nel post.

Mafia: Definitive Edition è adesso previsto per il 25 settembre, mentre il gameplay verrà mostrato per la prima volta con un trailer il 22 luglio.