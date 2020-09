Luna, Windows e GPU Nvidia muovono il servizio di cloud gaming di Amazon

Il nuovo servizio di cloud gaming Amazon Luna si basa su server Windows e GPU Nvidia. È stata la stessa Amazon a confermarlo a The Verge, spiegando che Luna supporta "oltre 100 giochi grazie al supporto a Windows, il che consente agli sviluppatori di portare rapidamente i giochi Windows esistenti su una istanza AWS e fornire accesso cloud in streaming agli abbonati".

È quindi questa infrastruttura che permette ad editori come Ubisoft, la prima a credere in Amazon Luna, di ospitare i propri servizi digitali (nel caso specifico Uplay) sulla piattaforma dell'impero di Jeff Bezos. Più precisamente Luna funzionerà su una versione standard di un'istanza EC2 G4 con Windows, mentre l'hardware è formato da Nvidia T4 (Turing) e CPU Intel Cascade Lake. I giochi saranno quindi mossi da una GPU con una potenza di 8,1 TFLOPs e capacità di gestire il ray tracing.

Inizialmente, come già spiegato nella precedente notizia, Amazon Luna garantirà un gameplay a 1080p e 60 fps, per poi passare successivamente al 4K a 60 fps - ma forse per allora l'hardware sarà stato aggiornato. L'uso di Windows da parte di Amazon Luna permetterà agli sviluppatori un più rapido approdo sul servizio, con minor lavoro di adattamento ai server rispetto ad altre proposte di cloud gaming.

Microsoft e Google, principali concorrenti di Amazon in questo settore, usano configurazioni totalmente diverse per i propri servizi di cloud gaming. Stadia gira infatti su Linux, mentre l'hardware è composto da una CPU Intel x86 custom affiancata a una GPU AMD, anch'essa modificata per le esigenze di Google e capace di offrire una potenza di 10,7 TFLOPs.

Microsoft sta usando l'hardware dell'Xbox One S all'interno di server, con prestazioni di 1,4 teraflops per quanto riguarda la GPU, e un sistema operativo a cavallo tra Windows e l'Xbox. Nel 2021 i server di xCloud saranno aggiornati con l'hardware di Xbox Serie X, un netto miglioramento. Sony, da par suo, per il servizio Playstation Now usa hardware della Playstation adattato. GeForce NOW di Nvidia dovrebbe invece essere basato su CPU Intel e GPU GeForce, probabilmente entrambi "custom", ma l'azienda non è mai entrata nei dettagli.