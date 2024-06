Logitech G515, la nuova tastiera low-profile TKL sfoggia un design accattivante

Poche ore fa Logitech G ha preesentato una new entry per il suo già nutrito catalogo di tastiere da gaming. Il nuovo modello rispoonde al nome di Logitech G515 LIGHTSPEED TKL ed è caratterizzato da un design low-profile, che eleva l'ergonomia sia nella produttività che durante le sessioni di gioco. Come suggerisce il nome, non manca la connettività wireless a bassa latenza, ma questa volta troviamo anche una versione cablata tra le opzioni d'acquisto.

Logitech presenta la G515, in versione wireless e cablata

In maniera simile alla popolare G512 Carbon di Logitech, la nuova G515 sembra puntare alla fascia media del mercato, eppure la tastiera low-profile presenta diverse feature che potremmo tranquillamente trovare nelle periferiche 'high-end' del produttore svizzero.

Prima, però, parliamo di questo intrigante design TKL. La G515 è alta appena 22 mm ed equipaggia degli switch low-profile proprietari con un punto di attivazione di 1,3 mm, con una corsa totale di 3,2 mm; la corsa ridotta dovrebbe garantire una maggiore velocità di reazione in fase di gioco. Gli switch sono pre-lubrificati di fabbrica e sono coperti da keycaps in PBT premium. Sotto l'elegante e moderno chassis - che a prima vista trasmette una sensazione di grande solidità - si nasconde uno strato di foam fonoassorbente, soluzione scelta da altri produttori di tastiere.

La nuova tastiera low-profile porta in dote alcune tecnologie distintive di Logitech G. C'è, ovviamente, la tecnologia LIGHTSPEED che garantisce prestazioni elevate a bassa latenza, affiancata dall'illuminazione RGB altamente personalizzabile di LIGHTSYNC. C'è poi KEYCONTROL, ultima soluzione brevettata dalla casa svizzera e introdotta con la G PRO 60 X: di fatto, questa feature sblocca la personalizzazione totale della periferica, con la possibilità di assegnare fino a 15 azioni a ogni tasto della G515. Troviamo funzionalità molto simili sui prodotti di altri brand, ma è la prima volta che Logitech offre questa utility con le sue periferiche.

Trattandosi di una tastiera wireless, una delle principali preoccupazioni degli utenti non può che riguardare l'autonomia. A detta del produttore, con una singola ricarica - tramite cavo USB-C - la G515 dovrebbe garantire più di 36 ore di gioco ininterrotto.

"Con l'iconica G915, Logitech G ha realizzato una tastiera low-profile unica nel suo genere, rinomata per l'eccezionale qualità, le prestazioni di alto livello e design di qualità superiore. Con la G515 abbiamo spinto i confini ancora più in là", spiega Arnaud Perret-Gentil, Head of PC Gaming di Logitech G. "Con la G515 abbiamo mantenuto il design elegante che contraddistingue la serie includendo anche le nostre più recenti innovazioni tecnologiche, come LIGHTSPEED, LIGHTSYNC e KEYCONTROL, per offrire agli utenti un'esperienza di gioco avanzata e ad alte prestazioni".