Logitech G e Tencent lavorano a un dispositivo portatile per il cloud gaming

Valve ha stupito con Steam Deck e la sua capacità di offrire il PC gaming su una piattaforma portatile, tanto che l'inedita partnership tra Logitech G e Tencent vuole fare non solo altrettanto, ma spingersi oltre: allo studio c'è un dispositivo portatile dedicato al cloud gaming, compatibile con i diversi servizi come Xbox Cloud o GeForce NOW. Le due aziende stanno già collaborando con Microsoft e NVIDIA, ma non è detto che la lista non diventi più corposa.

La società svizzera metterà a disposizione il know-how maturato in decenni di impegno e innovazione nel settore delle periferiche, mentre Tencent si occuperà dei servizi software. "Come per quelli che sono cresciuti giocando ai videogiochi, l'idea di essere in grado di trasmettere e giocare ai titoli AAA praticamente ovunque è super eccitante, e non vediamo l'ora di mostrarvi su cosa abbiamo lavorato" ha dichiarato Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G.

Sfortunatamente non è stato rivelato ancora nessun dettaglio se non il fatto che il dispositivo esiste. Ulteriori informazioni dovrebbero essere diffuse nei mesi a venire, considerando un lancio entro la fine del 2022.

Nel frattempo, se voleste rimanere costantemente aggiornati su qualsiasi novità riguardi il misterioso device, Logitech G ha già realizzato un mini-sito dedicato attraverso il quale è possibile registrarsi con la propria mail per ricevere tutte le novità al riguardo.