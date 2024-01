Lo studio di Crash Bandicoot e Spyro perde quasi la metà della forza lavoro

Di recente, Microsoft ha annunciato un importante round di tagli che investirà la divisione gaming, ovvero Xbox, Activision Blizzard e Bethesda (Zenimax). Tra gli studi più colpiti c'è Toys for Bob, un team di Activision noto per i remake delle trilogie di Crash Bandicoot e Spyro, il quale solo pochi mesi fa ha rilasciato Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Nello specifico, sono 35 i licenziamenti attuati all'interno dello studio, un numero relativamente basso in relazione ai 1.900 allontanamenti annunciati da Microsoft. Tuttavia, nel caso di Toys for Bob, i 35 sviluppatori corrispondo al 40% della forza lavoro complessiva, il che lo pone tra gli studi più colpiti.

Around 40% of staff (35 people) were also let go from Toys for Bob. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 26, 2024

A riferirlo è Tom Handerson, giornalista di settore che si è costruito una reputazione affidabile quando si tratta di informazioni interne alle aziende. Al momento, non vi è stata ancora alcuna dichiarazione da parte di Microsoft né dello studio in merito a questa specifica circostanza.

Tuttavia, il riassetto in seguito all'acquisizione sta portando a una revisione massiccia di tutti i progetti. Proprio di recente, un videogioco survival in lavorazione da anni presso Blizzard è stato cancellato. Insomma, come abbiamo già avuto modo di osservare, la tendenza che ha segnato il 2023, pare stia prendendo una piega ancora peggiore all'esordio di questo 2024.

In questo caso, la preoccupazione riguarda proprio le produzioni come Spyro o Crash Bandicoot che si rivolgono a una parte minoritaria del mercato, ma con una forte passione per il genere. Il timore è che questa categoria di videogiochi possa essere esclusa dai progetti a medio budget in favore di quei titoli capaci di sfoggiare numeri ben più alti.