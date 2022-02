Lo sceneggiatore degli X-Men sarà l'autore della nuova serie su American McGee's Alice

Radar Pictures si è assicurata da Electronic Arts i diritti per la produzione di una serie televisiva basata sull'action-adventure di grande successo American McGee’s Alice. Ha anche annunciato che sarà David Hayter, già responsabile della storia degli X-Men, a dirigere l'adattamento televisivo, in collaborazione con Abandon Entertainment.

Il ritorno di American McGee’s Alice, in TV e nei videogiochi

Diretto da American McGee, colui che è stato uno dei più famosi designer delle mappe di DooM e di Quake, American McGee’s Alice ha esordito nel mondo dei videogiochi nel 2000, mentre nel 2011 è arrivato il suo seguito Alice: Madness Returns. Si tratta di una versione alternativa di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, che stupì per la sua componente artistica di grande impatto e per l'uso aggressivo che faceva del motore grafico di Quake III Arena.

Come il videogioco, l'adattamento televisivo inizierà dopo che Alice torna dal viaggio nello specchio e scopre che la sua casa è andata a fuoco e che i suoi genitori sono morti nell'incendio. Dopo ripetuti tentativi di suicidio, viene rinchiusa in un istituto psichiatrico. La ragazza sta progressivamente cadendo nello sconforto, almeno fino a quando non viene richiamata di nuovo dal Bianconiglio per tornare nel Paese delle Meraviglie.

Ma è un Paese delle Meraviglie decisamente differente rispetto alla prima versione, più cruento e macabro. Per ristabilire la sua pace mentale e scoprire i dettagli sulla morte dei genitori, Alice deve combattere per liberare il Paese delle Meraviglie dai poteri del male.

Dopo aver lavorato su DooM e Quake, American McGee creò il primo capitolo della serie e, dopo aver fondato a Shanghai il suo studio, Spicy Horse Games, produsse Alice: Madness Returns, Akaneiro: Demon Hunters e Grimm. Adesso McGee sta lavorando a un nuovo capitolo della serie, Alice: Asylum, e su Oz: Adventures, un gioco basato sulla storia e ispirato ai classici di L. Frank Baum.

Quanto a David Hayter, ha scritto le sceneggiature di X-Men, X-Men 2, Watchmen, Il Re Scorpione e Warrior Nun di Netflix.