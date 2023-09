Little Nightmares III non avrà la cooperativa in locale per preservare l'atmosfera

Supermassive Games ha fatto sapere che la modalità cooperativa di Little Nightmares III sarà disponibile solo online. Il motivo è la preservazione dell'atmosfera del gioco e delle emozioni che trasmette, le quali sarebbero state intaccate da una modalità più orientata ai party game.

Una delle modalità più richieste dai fan è stata proprio la modalità cooperativa, e lo studio non ha deluso le aspettative dei fan integrandola. Tuttavia, gli sviluppatori hanno ritenuto che una variante "da divano" avrebbe distratto i giocatori, facendo calare la "tensione" che un buon horror dovrebbe trasmettere.

"La modalità cooperativa è stata la caratteristica più richiesta dai fan, quindi per noi era importante implementarla. Credo che la possibilità di giocarlo con un amico aggiunga anche un nuovo stimolo al gioco" ha spiegato Coralie Feniello, produttrice di Bandai Namco, in un'intervista con Games Radar.

Il game director Wayne Garland ha poi aggiunto: "Ci sono state poste delle domande sulla modalità cooperativa online e quella da divano. La modalità in locale è qualcosa sulla quale abbiamo riflettuto, ma come ho detto, quando pensi all'atmosfera e all'immersione che stiamo cercando di trasmettere con Little Nightmares, credo sia importante per noi attenerci alla sola modalità cooperativa online piuttosto che a quella tradizionale dei giochi party".

In Little Nightmares III seguiremo le avventure di Owe e Alone, il ragazzo con la maschera da corvo e la ragazza con i codini. I due dovranno fuggire dalla Spirale, un agglomerato di terre distopiche, affrontando nuovi nemici tra cui gli scarafaggi e un bebè gigante. Il gioco uscirà nel 2024 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.