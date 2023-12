Light No Fire: dai creatori di No Man's Sky un nuovo gioco in sviluppo già da 5 anni

Durante i TGA di venerdì scorso, Hello Games, lo studio che ha dato vita a No Man's Sky, ha presentato una nuova IP: Light No Fire. Sean Murray, CEO dell'azienda, lo ha definito "il suo progetto più ambizioso" e, ripensando a No Man's Sky, ha immediatamente ispirato il sorriso tra gli ospiti. Tuttavia, il gioco si presenta davvero interessante.

D'altronde, il supporto fornito a No Man's Sky in questi 10 anni ha sicuramente ridato fiducia nello studio che è riuscito a ribaltare uno dei lanci più discussi nella storia dei videogiochi. Da "disastro", No Man's Sky è diventato uno dei titoli più apprezzati dal pubblico di videogiocatori, il che stuzzica senza dubbio la curiosità sulla nuova IP.

Al momento di Light No Fire si sa ancora poco, ma Murray ha già condiviso un dettaglio decisamente interessante: il mondo di gioco sarà elaborato proceduralmente e in scala 1:1, in termini di superficie, rispetto alla Terra. Se ve lo steste chiedendo la risposta è: sì, il gioco sarà un fantasy ambientato su un unico pianeta, ma dalla superficie pari al nostro reale.

Si tratta, peraltro, di un gioco multiplayer che consentirà a un gruppo di amici di unirsi e intraprendere l'intera avventura insieme in un mondo completamente aperto. Nel trailer è possibile osservare anche alcune meccaniche che caratterizzeranno il gioco.

Sarà possibile viaggiare via terra, mare o aria in sella a enormi draghi e perfino esplorare le profondità marine a nuoto, da soli o in compagnia. Pare sia presente un sistema di costruzione per realizzare il proprio accampamento ed è plausibile che anche le armi potranno essere costruite autonomamente raccogliendo le dovute risorse. Naturalmente, però, a spiccare è la scala del mondo di gioco.

Insomma, un progetto che appare effettivamente molto ambizioso e dai toni orientati al gioco di ruolo. Tuttavia, nonostante i cinque anni di sviluppo già accumulati, la software house non ha ancora individuato una finestra di lancio.