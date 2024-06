LG UltraGear sarà il protagonista della Esports World Cup 2024 in Arabia Saudita

LG Electronics sarà partner ufficiale della Esports World Cup 2024 a Riad, fornendo quasi 1000 monitor UltraGear per l'evento. Il torneo vedrà 1.500 professionisti competere in 21 giochi, con un montepremi record nel mondo degli esports.

LG Electronics si prepara a fare il suo ingresso nel mondo degli esports come partner ufficiale della Esports World Cup (EWC) 2024, che si terrà a Riad, in Arabia Saudita, dal 3 luglio al 25 agosto. L'evento, precedentemente noto come Gamers8, accoglierà oltre 1.500 giocatori professionisti che si sfideranno in 21 dei più popolari giochi online, tra cui League of Legends, Overwatch e Fortnite.

Per il terzo anno consecutivo, LG UltraGear si conferma come monitor gaming esclusivo dell'evento, mettendo a disposizione dei partecipanti più di 990 monitor della sua gamma. Il protagonista indiscusso sarà il monitor OLED LG UltraGear 32GS95UE, primo al mondo con tecnologia Dual Mode certificata VESA. Nel dettaglio, questo dispositivo offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra due modalità di gioco: UHD 4K a 240Hz per un'esperienza visiva al top, o Full HD a 480Hz per prestazioni ultra-fluide nei giochi competitivi.

We are also really excited to be part of Esports World Cup! 🙌



Stay tuned on @UltraGearGaming for events around EWC. 😎#LGUltraGear #EsportsWorldCup https://t.co/qBl4Q5JYQm — LG_UltraGear (@UltraGearGaming) June 26, 2024

"L'EWC, il più importante festival di esports dell'Arabia Saudita, è la nuova destinazione per gli appassionati di esports", ha dichiarato Mohammed Al Nimer, Sales Director di EWCF. "Siamo entusiasti di collaborare con un partner come LG che condivide la nostra passione per il gaming e per la cultura degli esports e di avere LG UltraGear come monitor gaming ufficiale di questa prima edizione dell'EWC".

Infine l'EWC 2024 si preannuncia come l'evento esports con il montepremi più alto di sempre. LG non si limiterà a fornire l'hardware, ma sarà presente con uno stand dedicato dove i visitatori potranno provare gli stessi monitor utilizzati dai professionisti durante il torneo. Inoltre, l'azienda organizzerà sessioni di coaching in collaborazione con la Gen.G Global Academy, offrendo ai partecipanti l'opportunità di affinare le proprie abilità di gioco.