LEGO presenta il set Blocco punto interrogativo di Super Mario 64

Dopo aver inaugurato l'universo di LEGO Super Mario, conquistando grandi e piccini, LEGO ha presentato un nuovo set dedicato all'idraulico saltellante di Nintendo. Questa volta è il Blocco punto interrogativo a essere convertito in mattoncini: l'iconico cubo giallo, visto per la prima volta in Super Mario Bros. (1983), cela al suo interno le ricostruzioni di quattro livelli di Super Mario 64, il primo titolo tridimensionale della saga. Un set imperdibile per i fan dei prodotti LEGO e, soprattutto, per i videogiocatori cresciuti con le avventure di Mario.

LEGO Super Mario: in arrivo il set dedicato a Super Mario 64

Il nuovo set presentato da LEGO Group e Nintendo arriva a distanza di venticinque anni dal lancio giapponese di Super Mario 64 su Nintendo 64 (23 giugno 1996). L'ottavo capitolo della serie diretta dal leggendario Shigeru Miyamoto è considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

Con la sua ultima creazione, LEGO ha ricostruito il Blocco punto interrogativo di Super Mario 64, utilizzando la bellezza di 2.064 mattoncini. Il blocco può essere aperto per rivelare quattro versioni costruibili dei livelli di Super Mario 64: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava. Nel set troviamo anche diverse minifigure che ritraggono Mario, Peach e altri personaggi presenti nel gioco per N64; questi possono essere inseriti nelle scene per simulare le avventure del gioco originale.

Il set può essere abbinato agli altri prodotti LEGO Mario, come lo Starter Pack contenente la figura interattiva della mascotte Nintendo o il set LEGO Avventure di Luigi, dedicato invece al piccolo idraulico vestito di verde. I due personaggi possono interagire con il Blocco punto interrogativo per aggiungere la musica e i suoni tipici del videogioco originale; si potranno inoltre cercare le Power Stars nascoste per sbloccare nuove funzioni dei due personaggi.

"Sappiamo quanto i fan di Super Mario abbiano amato l’esperienza di LEGO Super Mario e volevamo attingere ancora di più dagli elementi del gioco tradizionale, catturando l’esperienza coinvolgente di Super Mario 64", ha dichiarato Pablo Gonzalez Gonzalez, Senior Designer del gruppo LEGO. "Con questo fantastico set, ci stiamo basando sull’emozionante esperienza di gioco di LEGO Super Mario, sia per portare un po' di ricordi a coloro che hanno giocato al videogioco Super Mario 64, ma anche per introdurre questi meravigliosi livelli ad un pubblico completamente nuovo di fan di Super Mario".

Il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 sarà disponibile dal 1° ottobre 2021 presso i LEGO Store e sul sito ufficiale della compagnia. Dal 2022, inoltre, il set potrà essere acquistato anche presso i principali rivenditori di giocattoli. Il prezzo di vendita è di 169,99 euro.