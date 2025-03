LEGO celebra il MAR10 Day con il set dedicato a Mario Kart: prezzo e data di lancio

Il MAR10 Day è il giorno in cui Nintendo celebra la sua famosa mascotte, quell'idraulico baffuto che è ormai simbolo dell'intero mondo dei videogiochi. Quest'anno, per giunta, si festeggia il 40° anniversario di Super Mario Bros., l'intramontabile platform rilasciato su Nintendo Entertainment System nel settembre 1985 - occorre comunque ricordare che il vero debutto di Mario (Jumpman) avvenne qualche anno prima, nel 1981, con l'uscita nelle sale giochi dell'arcade Donkey Kong.

In occasione di questi festeggiamenti, il Gruppo LEGO ha svelato l'ultima novità della ghiotta collezione dedicata a Super Mario: è un nuovo set LEGO Mario Kart con una strepitosa replica dell'eroe Nintendo e del suo inseparabile bolide.

LEGO Mario Kart: un set imperdibile per i fan

Il set LEGO Mario Kart: Mario & Standard Kart è composto da ben 1.972 pezzi e da due elementi principali: il personaggio di Mario, snodabile (con testa e braccia mobili), e naturalmente il kart, che può essere esposto in diverse angolazioni grazie al supporto incluso.

Come per altri set del produttore danese, anche quello dedicato a Mario Kart offrirà un'esperienza di costruzione divertente e adatta a tutti, sia ai veterani dei mattoncini che ai neofiti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo. Le istruzioni dettagliate sono disponibili all'interno della confezione e sull'app LEGO Builder, che propone feature interattive come la rotazione 3D del modello LEGO e il monitoraggio dei progressi effettuati.

Un autentico omaggio a Mario e alla leggendaria serie di corse Nintendo. Tuttavia, senza troppe sorprese, il prezzo consigliato alla vendita non sarà uno dei più accessibili: il set LEGO Mario Kart: Mario & Standard Kart sarà disponibile dal prossimo 15 maggio a 169,99 euro . I preordini sono disponibili da oggi sul sito ufficiale di LEGO.

Per i fan sfegatati della mascotte Nintendo, questo set rappresenta un vero pezzo da collezione, da esibire nel salotto o, perché no, nella propria sala giochi.