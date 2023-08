Legion Go, la console portatile di Lenovo ormai è senza segreti

Dopo i primi rendering apparsi nelle scorse settimane, Legion Go non ha ormai più segreti. La console portatile di Lenovo sarà presentata a IFA 2023 tra pochi giorni e mira a sfidare Valve Steam Deck e ASUS ROG Ally nel mondo delle console portatili gaming capaci di riprodurre i giochi PC.

Il sito Windows Report, che già aveva ottenuto e diffuso i primi rendering, è entrato in possesso di tutte le specifiche tecniche che dissipano alcuni dubbi. La console basata su Windows 11 avrà nel cuore un SoC Ryzen Z1 fino al modello Extreme, quindi potrà montare anche la versione più potente del chip custom di AMD che oggi ritroviamo solo su ROG Ally. Il chip Z1 Extreme figura 8 core e 16 thread Zen 4, a cui si unisce la GPU RDNA 3 con 12 Compute Unit per una potenza grafica di 8,6 teraflops.

A bordo anche 16 GB di memoria LPDDR5X-7500 e un SSD PCIe 4.0 M.2 2242 con 256 GB, 512 GB e 1 TB di capacità a seconda della versione selezionata. La batteria da 49,2 wattora sarà accompagnata da tecnologia di ricarica rapida, mentre i controller - scollegabili - avranno una batteria da 900 mAh. Il tutto ricaricabile tramite alimentatore USB C da 65W.

Lo schermo è più grande di quanto previsto, si parla infatti di un 8,8 pollici QHD+ (2560 x 1600 pixel) di tipo IPS, sensibile al tocco e con un aspect ratio 16:10: le altre caratteristiche prevedono un refresh fino a 144 Hz, 500 nit di luminosità massima e una copertura del gamut DCI-P3 del 97%. Il display si prospetta tecnicamente superiore a quello di ASUS ROG Ally, che monta un Full HD (1080p) a 120 Hz da 7 pollici. Chissà quale sarà l'impatto di questa scelta sulla durata della batteria.

Disponibile nel colore Shadow Black, la console dovrebbe pesare tra 640 e 854 grammi a seconda del collegamento o meno dei controller al modulo base. Le porte prevedono, oltre al jack audio combo da 3,5 mm, due USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) e un lettore di schede microSD.

L'audio è garantito da due speaker da 2 watt, a cui si aggiunge un doppio microfono. La connettività Wi-Fi 6E 2x2 e Bluetooth 5.2 completa il pacchetto. Insieme alla console Lenovo dovrebbe garantire 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti. Lenovo Legion Go dovrebbe essere disponibile da ottobre a 799€.

Come già trapelato nelle scorse settimane, la console sarà accompagnata da alcuni accessori come i Lenovo Legion AR Glasses. Compatibili con qualsiasi dispositivo USB C con "DP Alt mode" tramite un cavo da 1,2 metri, questi occhiali a realtà aumentata si baseranno su schermi Micro OLED con risoluzione Full HD per occhio, speaker integrati ad alta fedeltà e montatura per lenti graduate. I Lenovo Legion AR Glasses dovrebbero arrivare anch'essi a ottobre a partire da 499€.