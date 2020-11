Le Xbox Series X ordinate su Amazon potrebbero non arrivare prima di dicembre

Microsoft sta duramente lavorando per rifornire i rivenditori dell'hardware necessario per venire incontro alla domanda, ma non sempre questo è possibile secondo le tempistiche attese dagli appassionati. Soprattutto Amazon si è trovata a corto delle nuove Xbox Series X e Xbox Series S. Come abbiamo visto nei giorni scorsi sembra un problema che riguarda tutti i nuovi prodotti al lancio in questa stagione natalizia.

Secondo alcune segnalazioni su Twitter, infatti, Amazon avrebbe avvertito i suoi clienti di aver ricevuto una domanda molto elevata di console Xbox e di essere "al lavoro con i partner per rifornire le scorte di hardware Xbox il prima possibile". Specifica che tutti gli utenti "riceveranno la console entro il 31 dicembre", ma questo non è del tutto rassicurante per i fan che si aspettavano di iniziare a usarla al day one, avvenuto nella giornata del 10 novembre.

Sia Microsoft che Amazon quindi confermano che si tratta di un caso di domanda molto elevata, e non di difficoltà nella produzione per via della crisi sanitaria. Quel che è certo è che la scarsa disponibilità di prodotti al lancio non riguarda solo Xbox, ma anche la rivale Sony PlayStation come il mondo PC nel caso delle nuove GPU GeForce e dei processori Ryzen.

Tutti questi prodotti sono quasi sempre "non disponibili" su Amazon, con finestre di disponibilità solitamente dalla durata molto limitata: nel giro di pochi minuti, infatti, tutte le scorte messe in vendita dall'e-commerce si esauriscono.