"La riapertura dei server fa riesplodere le vendite dei capitoli per Xbox 360"

Solo qualche giorno fa Microsoft ha riaperto i server dei capitoli di Call of Duty rilasciati su Xbox 360 e accessibili sia da Xbox One che dalle nuove Xbox Series X e Xbox Series S grazie alla retrocompatibilità. La ripresa delle funzionalità online è stata così ben accolta da far registrare un boom delle vendite sullo store di Xbox.

Le classifiche di vendita statunitense e britannica dello store Xbox sono state letteralmente dominate dal franchise di Activision, il quale ha visto una vera e propria resurrezione dei vecchi capitoli. In particolare, tra i primi cinque titoli più venduti negli USA, quattro rientrano tutti tra i capitoli di COD rilasciati su Xbox 360. Tuttavia, anche il quinto della lista appartiene alla saga di sparatutto e si tratta di Modern Warfare II (2022).

Per quanto riguarda quella UK, invece, 4 su 5 appartengono al gruppo delle vecchie glorie e l'unica voce fuori dal coro è rappresentata da The Crew 2 Gold Edition di Ubisoft. Vi riportiamo di seguito le classifiche complete che vedono Black Ops 2 e Modern Warfare 2 come i capitoli più apprezzati da entrambi i mercati.

Classifica USA:

Call of Duty: Black Ops 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Modern Warfare II (2022) Call of Duty: Modern Warfare 3

Classifica UK:

Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Black Ops 2 Call of Duty: Black Ops The Crew 2 Gold Edition Call of Duty: Modern Warfare 3

Insomma, nonostante la grafica vetusta e l'età che ormai possono vantare i titoli di cui sopra, pare che i giocatori di vecchia data siano rimasti particolarmente affezionati alle meccaniche e al gameplay di questi giochi.

Tuttavia, come abbiamo riportato, alcune voci sostengono che non sia esattamente un regalo da parte di Microsoft, ma solo una "preparazione" all'arrivo dell'originale trilogia di Modern Warfare su Nintendo Switch, la quale potrebbe essere accompagnata dal cross-play proprio con le piattaforme Microsoft.