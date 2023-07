Call of Duty Modern Warfare: l'originale trilogia potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Negli ultimi giorni ha fatto eco la notizia della riapertura dei server di alcuni capitoli di Call of Duty rilasciati un bel po' di anni addietro su Xbox 360. Ebbene, secondo il giornalista e leaker Jez Corden, non sarebbe un regalo di Microsoft ai fan storici del franchise, ma solo un'anticipazione dell'arrivo della trilogia originale di Modern Warfare su Nintendo Switch.

D'altro canto, la riapertura dei server sembra aver dimostrato che capitoli come Black Ops o l'originale Modern Warfare 2 siano invecchiati piuttosto bene. Il multiplayer di questi capitoli ha convinto centinaia di migliaia di giocatori a ricollegare la loro vecchia console e immergersi nelle modalità online.

Secondo Corden, però, Microsoft, che è ormai a un passo dall'acquisizione di Activision Blizzard, sta solo preparando il terreno in vista di un rilascio di Call of Duty su console Nintendo: la trilogia originale di Modern Warfare dovrebbe arrivare su Switch, seppur non è chiaro quale sia la finestra di lancio.

Il fatto che Call of Duty arrivi su Switch non stupisce, dato che tra i numerosi accordi stretti da Microsoft negli ultimi mesi ce n'è proprio uno con la casa giapponese. Per quanto riguarda la scelta di riportare in vita tre vecchie glorie uscite su piattaforme di due generazioni fa, quasi sicuramente è dovuta all'hardware a disposizione.

La potenza offerta dall'ibrida Nintendo è sensibilmente inferiore rispetto alle moderne piattaforme casalinghe e portare i nuovi remake di Modern Warfare avrebbe richiesto compromessi probabilmente eccessivi dal punto di vista tecnico. Peraltro, pare che i giocatori siano più affezionati a questi capitoli che non alla nuova generazione di Call of Duty.

Naturalmente, si tratta solo di speculazioni e non vi è ancora nulla di confermato né da parte di Activision né tantomeno da parte di Microsoft. Tuttavia, potrebbe rivelarsi un ritorno in grande stile per COD su Nintendo: l'ultimo capitolo rilasciato su una console di Big N è stato Ghost per Wii U che al tempo non ricevette proprio un'accoglienza entusiastica, per così dire.