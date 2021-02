La PS5 più grande del mondo è alta 3 metri e costa 70mila dollari

Pensavate che la nuova PlayStation 5 fosse troppo grande? Non avevate ancora visto la console acquistata da questo youtuber. Zachary "ZHC" Hsieh è il fiero possessore della PS5 più grande del mondo, per la quale ha speso la bellezza di 70mila dollari - senza rivolgersi agli scalper!

Non accontentandosi di una semplice console extralarge, lo youtuber ha deciso di personalizzare la PS5 nel corso di una lunga sfida che ha coinvolto altri artisti.

YouTuber acquista (e poi personalizza) una PS5 formato XL

Zachary Hsieh è un giovane artista californiano (classe '99) che in poco più di due anni ha conquistato l'interesse di oltre 19 milioni di utenti con i video caricati sul suo canale YouTube. Nelle sue clip, Hsieh acquista prodotti molto ricercati - e, solitamente, molto costosi - per regalarli ai suoi fan, ma solo dopo averli trasformati in autentiche opere d'arte. Non parliamo solo di dispositivi tech come iPhone e iPad, ma anche di automobili e di intere abitazioni.

L'ultimo video pubblicato da ZHC vede protagonista una PS5 alquanto speciale: è la più grande del mondo, come dimostrano i suoi 3 metri di altezza e i suoi 277 kg di peso. Hsieh ha speso ben 70.000 dollari per ricevere la desideratissima console e, con essa, un colossale controller DualSense; sia la console che il controller sono perfettamente funzionanti.

Dopo aver fatto qualche partita a Minecraft, ZHC ha proposto un'intrigante sfida ai suoi collaboratori: chi realizzerà la migliore opera d'arte con cui personalizzare la gigantesca console si porterà a casa una PlayStation 5 - quella piccola, purtroppo.

I sei artisti hanno impiegato 100 ore per colorare i due faceplate della PS5 più grande del mondo, e dobbiamo ammettere che il risultato è a dir poco sorprendente. Al termine della sfida è stato lo stesso ZHC ad essere premiato per la migliore opera, ma lo youtuber ha comunque ricompensato i suoi sfidanti con cinque console di nuova generazione.