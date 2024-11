La PlayStation 5 Slim con 2 DualSense oggi costa solo 434. Anche molti controller Xbox in offerta

Ecco una gran bell'offerta per chi è alla ricerca della versione più compatta di PlayStation 5 e di più di un controller DualSense. Ma per il Black Friday ci sono molte offerte interessanti anche in casa Xbox

Oggi si possono fare dei grandi affari con le piattaforme da gioco a basso prezzo rispetto alle configurazioni hardware che portano in dote. Se volete tanta potenza di calcolo senza spendere molto queste offerte sono proprio irrinunciabili. È interessante soprattutto il bundle con PS5 Slim e 2 controller DualSense, perché normalmente ha un costo di 509€ .

PlayStation 5 Slim è scesa di prezzo per quanto riguarda il modello Standard, ovvero comprensivo di lettore Blu-ray. La nuova versione si presenta con dimensioni più contenute e un SSD interno da 1TB leggermente più capiente rispetto al modello da 825 GB precedente.

Torna, inoltre, disponibile la nuova PlayStation 5 PRO. Presenta un nuovo SoC sviluppato da TSMC e AMD, con una CPU con architettura Zen 2 ancora basata su 8 core Zen 2, ma con una GPU notevolmente potenziata. La GPU ha infatti il 67% di unità di calcolo in più rispetto alla PS5 standard e una memoria del 28% più veloce, permettendo un rendering fino al 45% più veloce. Consegne a partire dal 7 novembre.

Se volete acquistare il controller DualSense separatamente, ci sono offerte interessanti anche su questi. Da notare il nuovo Chroma Indigo.

Ed ecco tutti i controller Xbox ora in offerta. Naturalmente si tratta delle periferiche wireless leader nel loro segmento, assolutamente compatibili anche con il PC. Molti colori sono ora in offerta, con prezzi che non sono mai stati così bassi come al Black Friday.

Sempre nel mondo Xbox dove c'è un belo calo per il bundle Xbox Series S + 3 mesi Game Pass Ultimate. Quest'ultimo offre un accesso ampio a centinaia di giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi mobili, inclusi i titoli appena lanciati da Xbox Game Studios. Inoltre, include l'abbonamento a Xbox Live Gold, che consente il gioco multiplayer online e offre giochi mensili gratuiti e sconti esclusivi. Con Ultimate è anche possibile giocare in streaming su vari dispositivi tramite il cloud, il che permette di accedere ai propri giochi ovunque.

Quanto alla Xbox Series X bianca, si tratta del prezzo minimo garantito per la nuova versione dell'ammiraglia Xbox, un prezzo bomba visto l'hardware che questa console porta in dote. Tecnicamente le console non cambiano, quindi non si tratta di modelli che non alzano l'asticella delle prestazioni o intervengono sul design, ma comunque segnalano una tendenza verso l'abbandono totale del lettore ottico che potrebbe avvenire, ma è presto per dirlo con certezza, con la prossima generazione.