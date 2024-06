La Patch v1.3 per EA SPORTS F1 24 risolve i problemi alla fisica che si sono verificati al lancio

Il lancio di F1 24 è stato molto difficoltoso per via dei cambiamenti che sono stati impartiti al modello fisico. Questa nuova versione, infatti, ha introdotto cambiamenti di portata mai vista nella storia della serie, visto che in passato quasi sempre è stata riproposta la precedente impostazione. Ma evidentemente qualcosa non è andata come da previsioni.

Simracer e giocatori appassionati hanno evidenziato soprattutto problemi nell'inserimento delle vetture in curva: era possibile farlo in sottosterzo, repentinamente e senza diminuire la velocità, il tutto senza compromettere il grip, guadagnando in maniera enorme sulla prestazione sul giro. EA Sports interviene adesso con una patch, la v1.3, pensata soprattutto per risolvere questo inconveniente.

La patch viene resa disponibile a partire da oggi alle ore 12:00 italiane, quando verrà resa disponibile su tutte le piattaforme su cui il gioco è stato rilasciato. Questi miglioramenti mirano a rendere il comportamento delle auto più realistico, ottimizzando il livello di grip e le capacità di sterzata, specialmente per i giocatori che utilizzano un volante e giocano senza assist.

“Abbiamo apportato aggiornamenti significativi alla nostra tecnologia di fisica quest'anno per prepararci a miglioramenti a lungo termine nella gestione delle vetture. Come per qualsiasi nuovo sistema, continueremo a perfezionarlo ascoltando la nostra community, con ulteriori affinamenti durante il servizio live e oltre" sono le dichiarazioni di Lee Mather, Senior Creative Director di F1 24. "I cambiamenti mirano a calmierare la parte anteriore dell'auto, offrendo un livello di grip e capacità di sterzata più realistici. Abbiamo anche effettuato regolazioni che aiuteranno nel controllo dell'auto in fase di accelerazione. Questi cambiamenti saranno più evidenti per i giocatori che utilizzano un volante e giocano senza assistenze.”

Per l’elenco completo dei miglioramenti previsti dalla patch vi rimandiamo al blog ufficiale, mentre per ulteriori aggiornamenti su F1 24 restate sintonizzati sulle pagine di Hardware Upgrade!