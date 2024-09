La 'nonna di Skyrim' annuncia il suo ritiro: la youtuber 88enne giocava dal day one

Shirley Curry, nota in rete con l'appellativo di 'Skyrim Grandma', annuncia il suo ritiro da YouTube all'età di 88 anni. La sua dedizione a The Elder Scrolls V: Skyrim l'ha resa un'autentica icona della comunità videoludica.

Nel mondo del gaming su YouTube, poche figure sono diventate così iconiche come Shirley Curry, meglio conosciuta come la 'nonna di Skyrim' ('Skyrim Grandma'). All'età di 88 anni, questa straordinaria giocatrice ha annunciato, poche ore fa, il suo ritiro dalle attività di content creator, segnando di fatto la fine di un'era per i suoi numerosi fan.

L'annuncio è arrivato tramite un nuovo vlog pubblicato sul suo canale ufficiale.

Shirley 'Skyrim Grandma' Curry si ritira: la fine di un'era

Shirley Curry ha inaugurato la sua avventura con The Elder Scrolls V: Skyrim il giorno stesso del lancio del gioco, avvenuto l'11 novembre 2011. Tuttavia, la giocatrice statunitense ha iniziato a registrate le sue partite solo intorno al 2015, anno in cui ha caricato il suo primo video di gameplay su YouTube: nel 2020 era seguita da oltre 900.000 utenti - da lei rinominati 'nipotini' - e due anni dopo ha superato l'invidiabile traguardo del milione di iscritti.

Nell'ultimo video caricato sul suo canale ('Vlog#41') Curry annuncia il suo ritiro dalle scene. La decisione è stata motivata da ragioni di salute, tra cui un imminente intervento chirurgico agli occhi e una crescente stanchezza. La community ha accolto la notizia con comprensione e supporto. Al momento il suo canale YouTube conta più di 1,3 milioni di iscritti.

Commentando la notizia su Reddit, un fan ha fatto notare che la content creator ha giocato a Skyrim "per quasi un sesto della sua vita". Un altro utente afferma: "È triste vederla andare via, ma se non si diverte più a fare quello che fa allora questa è la decisione migliore per lei [...]".

L'impatto di Shirley sul mondo dei videogiochi va oltre i video di YouTube. Nel 2019, una petizione ha portato Bethesda Softworks ad annunciare che 'Skyrim Grandma' sarà immortalata come personaggio non giocabile (NPC) nel prossimo capitolo della serie, The Elder Scrolls VI. L'annuncio del publisher è arrivato durante la livestream dedicata al 25esimo anniversario di TES.