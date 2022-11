La fuga di notizie su GTA 6? Una "terribile sfortuna" per il CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha commentato la fuga di informazioni sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto, "GTA 6". Una "terribile sfortuna" che ha colpito il publisher a settembre, al quale sono state sottratte informazioni riservate sul titolo in sviluppo e che ancora non ha una data di lancio.

Circa due mesi fa, infatti, furono condivisi sia video di gameplay che immagini del nuovo GTA 6 senza alcuna autorizzazione. Queste mostravano sia l'ambientazione che alcune caratteristiche del gioco come la fisica e naturalmente le capacità grafiche. Inutile dire che si è trattato di un brutto colpo per Take-Two che ha immediatamente provveduto a richiedere la rimozione di qualsiasi contenuto direttamente alla DMCA.

"È stata una terribile sfortuna e prendiamo molto seriamente questo tipo di incidenti. Non ci sono prove che siano stati sottratti contenuti di gioco, il che è un'ottima cosa. E senza dubbio, il leak non avrà alcuna influenza sullo sviluppo o cose simili. Ma è terribilmente deludente e ci porta ad essere sempre più vigili sulle questioni relative alla sicurezza informatica".

Come premesso, GTA 6 non ha ancora una data d'uscita e non è chiaro a che punto sia arrivato lo sviluppo. La diffusione di informazioni interne riguardanti il gioco, quindi, potrebbe creare problemi dal punto di vista commerciale, seppur parliamo di un titolo attorno al quale Rockstar ha costruito una fiducia più che solida.

GTA V infatti, ultimo capitolo rilasciato ormai nel lontano 2013, ha raggiunto la sua terza generazione di console superando i 170 milioni di copie vendute. Il merito è senza dubbio del supporto garantito da Rockstar che, a distanza di quasi 10 anni, continua a sviluppare contenuti per la componente online la quale, attraverso le microtransazioni, rappresenta la maggiore fonte di entrate per lo studio.