La demo di Resident Evil Village è ora giocabile sul web grazie a tecnologia Stadia

È adesso possibile giocare la demo di Resident Evil Village direttamente dal sito di Capcom. Un'esperienza impressionante in termini di velocità con il quale il gioco diventa disponibile (senza alcun download) e di dettaglio visivo, anche in presenza di dispositivi con hardware non adeguato. Tutti, infatti, possono provare la demo, sia su smartphone che su tablet o tramite laptop con configurazioni datate.

Si tratta di una demo simile a quelle disponibili per le altre piattaforme, che permette di esplorare sia il villaggio che il castello. Funziona tramite la tecnologia Immersive Stream for Games, sviluppata da Google per il suo servizio di cloud streaming Stadia. La demo funziona in presenza di connessioni a internet almeno di 10Mbps, gira alla risoluzione 1080p e non contempla l'opzione di HDR. I controller DualShock 4 e quello di Xbox One sono supportati, ma si può giocare anche con mouse e tastiera, oltre che tramite i controlli touch sui dispositivi mobile.

Si può giocare senza effettuare alcuna registrazione o login, mentre dopo 10 minuti di inattività si viene disconnessi (per non occupare inutilmente risorse di calcolo sui server in remoto). Non c'è una funzione di salvataggio, quindi bisogna ricominciare dall'inizio ogni volta che si chiude al finestra del browser web. La demo è disponibile in varie nazioni, Italia inclusa.

Non è la prima volta che Google concede la tecnologia di Stadia a terze parti. Era, infatti, successo con Batman Arkham Knight e At&t. Si ha l'impressione che, visti gli insuccessi di Stadia, Google stia cercando di sfruttare in altri modi la tecnologia che ha sviluppato, concedendola in licenza ad altri produttori di videogiochi. La disponibilità delle tecnologie di gioco su piattaforme diverse da quelle per cui sono nate, allo stesso tempo, sta diventando una tendenza in tutta l'industria dei videogiochi.