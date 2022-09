L'FPS basato su Star Wars di Respawn gira su Unreal Engine 5, è ufficiale

Arrivano nuove informazioni sull'atteso FPS basato sull'universo di Star Wars annunciato a gennaio da Respawn Enterteinment e Lucasarts. Il gioco sfrutterà l'Unreal Engine 5 come motore, piuttosto che il noto Frostbite di Electronic Arts, nonostante sia uno studio first-party a sviluppare il titolo.

È quanto dichiarato su Twitter da Melissa Janowicz, Lead Combat AI Designer del team al lavoro sul gioco, in risposta ad un utente che molto semplicemente ha chiesto quale motore avrebbe utilizzato. Lo spunto è nato da un annuncio pubblicato dalla stessa Janowicz in cui si ricercavano alcune figure chiave per lo sviluppo del titolo, quali: Narrative System Designer e Senior Mission Designer.

Hi, Preston. Our project is on Unreal Engine 5! — Melissa Janowicz (@deedlite) August 30, 2022 Senza dubbio, pur godendo di un motore sviluppato internamente, con Unreal Engine 5 Respawn può godere di una flessibilità maggiore, molti più strumenti e un'adozione indiscutibilmente più ampia, il che favorisce uno sviluppo più semplice e meno soggetto a problemi di sorta. La scelta, quindi, è per lo più strategica per lo studio che peraltro ha sempre rivolto uno sguardo favorevole al motore di Epic.

Tolto questo importante dettaglio, in realtà del gioco non si sa altro se escludiamo la tipologia in cui andrà a collocarsi, ovvero quella degli sparatutto. Inoltre, si accoderà ad una ormai lunga serie di titoli basati sull'universo creato da George Lucas proposti da Electronic Arts.

Il prossimo sarà Star Wars Jedi: Survivors, sequel dell'acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order. Probabilmente Electronic Arts svelerà ulteriori dettagli successivamente al lancio del nuovo action-adventure, così da dosare accuratamente l'attenzione tra le diverse proposte.