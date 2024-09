L'associazione a tutela dei consumatori europei contro le valute premium in-game

L'organizzazione a tutela dei consumatori europei, nota come BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), ha lanciato un appello alle autorità dell'Unione europea, denunciando le pratiche commerciali ingannevoli di alcune delle più grandi aziende nel settore dei videogiochi, dietro a titoli di successo come Fortnite, EA Sports FC 24, Minecraft e Clash of Clans.

Insieme a 22 organizzazioni affiliate in 17 paesi, BEUC ha presentato una denuncia che mette in luce come queste aziende violino le normative europee sulla protezione dei consumatori. L'analisi condotta rivela che le aziende di videogiochi usano strategie di marketing aggressive per massimizzare l'esborso da parte dei consumatori, in particolare attraverso l'uso di valute di gioco premium.

Queste valute, che i giocatori devono acquistare per poter accedere a contenuti aggiuntivi o miglioramenti, non sono sempre chiaramente indicate in termini di costo reale, portando a spese eccessive e non prevedibili. La denuncia chiede che i prezzi degli acquisti in-game siano sempre espressi in denaro reale, per garantire una maggiore trasparenza e consentire ai consumatori di prendere decisioni informate.

Un aspetto di ulteriore preoccupazione è che spesso e volentieri di mezzo ci sono bambini, che rappresentano una parte significativa della base di giocatori. Secondo i dati, i bambini in Europa spendono in media 39 euro al mese per acquisti in-game, nonostante la loro limitata alfabetizzazione finanziaria. Questo rende i giovani giocatori particolarmente suscettibili a pratiche commerciali ingannevoli, che sfruttano la loro mancanza di esperienza e consapevolezza.

Agustín Reyna, direttore generale del BEUC, ha commentato la situazione, sottolineando che "il mondo online comporta nuove sfide per la protezione dei consumatori" e che le aziende non dovrebbero sfruttare queste vulnerabilità per aumentare i profitti.

Reyna ha evidenziato che i giocatori non dovrebbero doversi affidare a calcolatrici per capire quanto stanno spendendo, e che le pratiche ingannevoli devono essere fermate.

La denuncia del BEUC non si limita ai videogiochi, ma si estende anche ad altre piattaforme digitali, come i social media, dove le pratiche commerciali ingannevoli sono altrettanto diffuse. Già nel 2021, il BEUC aveva messo in guardia riguardo alla mancanza di chiarezza sul valore delle valute virtuali in piattaforme come TikTok.

Il mercato dei videogiochi ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con gli acquisti in-game che nel 2020 hanno generato oltre 50 miliardi di dollari a livello globale, superando i ricavi combinati dell'industria cinematografica e musicale.

IIDEA, associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, risponde

"L'acquisto di valute virtuali di gioco è una pratica consolidata e ampiamente compresa dai giocatori", così ribatte IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia. IIDEA sostiene che i suoi soci "applicano sistematicamente le normative europee sulla tutela dei consumatori nel proporre questi acquisti".

Di seguito il resto della nota stampa:

L'industria dei videogiochi offre un'ampia gamma di titoli consentendo ai giocatori di accedere a un'enorme varietà di generi ed esperienze innovative su diverse piattaforme. I giocatori possono giocare interi titoli senza alcun esborso monetario, con l'opportunità di provare videogiochi senza alcun costo o impegno iniziale.

IIDEA, in linea con la federazione europea Video Games Europe, sostiene e promuove principi di equità e trasparenza per l'acquisto di contenuti in-game anche per quanto riguarda la valuta virtuale di gioco. Il Codice di condotta PEGI impone agli sviluppatori di garantire che, nella fase di acquisto della valuta di gioco, il suo costo reale sia chiaro e inequivocabile.