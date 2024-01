L'anticipazione di MSI: in arrivo una console portatile basata su processore Intel

Con il CES 2024 ormai alle porte, diverse aziende stanno fornendo anticipazioni di ciò che porteranno alla fiera di Las Vegas, e tra queste troviamo MSI. La casa taiwanese è in procinto di entrare nell'arena delle console portatili gaming, unendosi a un gruppo che già vede ASUS con ROG Ally, Lenovo con Legion Go e Valve con Steam Deck (solo per citare le più popolari).

🤔🤔🤔 — Intel Gaming (@IntelGaming) January 4, 2024

MSI ha diffuso su X un post con un video che non lascia molto spazio alle interpretazioni, si vedono alcuni elementi della console portatile, ma soprattutto due thumbstick circondati da anelli di luce RGB, posti in posizione sfalsata ai lati dello schermo.

Laddove le console portatili citate implementano un chip realizzato da AMD, la proposta di MSI dovrebbe basarsi su una soluzione Intel. Non è una supposizione, come si può vedere nel post l'account Intel Gaming ha risposto con alcune faccine "pensierose", un modo per "dire e non dire".

L'ipotesi è che al centro della console portatile di MSI vi sia un nuovo processore Core Ultra di Intel, anche noto come Meteor Lake. D'altronde in tempi non sospetti se ne era già parlando di questo ulteriore uso per il chip, fuori dal tradizionale segmento mobile.

Oltre al post della società, una pubblicità apparsa su alcuni siti asiatici sembra anticipare il design della console. Non ci resta quindi che attendere qualche giorno per avere tutti i dettagli, dalle specifiche tecniche (si vociferano un Core Ultra 155H con 8 Xe-core e ben 32 GB di RAM) alle dimostrazioni delle capacità della nuova arrivata.