Intel Meteor Lake in una console portatile: Core Ultra farà concorrenza a Ryzen Z1?

In attesa di vedere Intel Meteor Lake debuttare su notebook il 14 dicembre, la nuova CPU di casa Intel, la prima soluzione client basata su un design disaggregato, è comparsa alla Hong Kong Electronics Fair all'interno di una console portatile.

L'hanno scovata i colleghi di Notebook Italia, che l'hanno pizzicata in una soluzione Windows della società Emdoor. All'interno del dispositivo è presente una non meglio specificata CPU Intel Meteor Lake H con grafica Arc 5.

Il chip rientrerà nella gamma Core Ultra 100H e lo vedremo a bordo di notebook, PC desktop AIO e mini PC, ma a quanto pare non sono escluse divagazioni sul tema, con l'impiego nel settore del gaming portatile a basso consumo, ambito che ora sta presidiando AMD con i Ryzen Z1 e Z1 Extreme.

Durante la dimostrazione si vede come il chip di Intel richieda in fase idle - all'interno di una UI custom di monitoraggio - tra 2 e 5 Watt, con la GPU Arc 5 integrata in grado di spingersi fino a un clock di 3 GHz. La GPU sembra gestire bene giochi come God of War.

Il dispositivo ha un display da 8 pollici con risoluzione di 1920x1200 pixel e supporta SSD fino a 2 TB di tipo PCIe 4.0. Inoltre, non dovrebbe mancare memoria LPDDR5X, con supporto fino a 32 GB. Al momento non ci sono altri dettagli, non è chiaro se Meteor Lake troverà una sua dimensione anche in questo settore oppure se si tratta più semplicemente di un'eccezione.