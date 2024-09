KONAMI: Milan e Inter saranno un'esclusiva di eFootball. Ancora niente per EA Sports

KONAMI Digital Entertainment ha annunciato oggi di aver siglato accordi di partnership esclusiva cona partire dalla stagione. Questo significa che, il simulatore calcistico dell'azienda giapponese (ex PES), sarà l'unico videogioco a poter utilizzare ufficialmente i marchi e le licenze dei due prestigiosi club milanesi.

La notizia rappresenta un'evoluzione e una conferma delle collaborazioni già in essere tra KONAMI e le due squadre meneghine, iniziate nel luglio 2022. L'accordo precedente vedeva già il colosso nipponico come partner per le tenute di allenamento di entrambe le formazioni.

Milan e Inter si uniscono così ad Atalanta e Lazio nel gruppo di squadre italiane che hanno concesso l'esclusiva a KONAMI per la rappresentazione digitale nei videogiochi. Si tratta di un colpo importante per l'azienda, considerando il prestigio e la storia dei due club milanesi.

eFootball, precedentemente noto come Pro Evolution Soccer (PES), ha subito un profondo rinnovamento negli ultimi anni. Il rebranding ha portato con sé non solo un nuovo nome, ma anche un motore di gioco aggiornato e il passaggio a un modello free-to-play, accessibile su diverse piattaforme. Questa strategia sembra aver pagato: KONAMI dichiara che eFootball ha superato i 750 milioni di download in tutto il mondo, affermandosi come una piattaforma in continua evoluzione nel competitivo mercato dei giochi sportivi.

Resta da vedere come questa partnership esclusiva influenzerà l'esperienza di gioco degli appassionati e quali saranno le reazioni dei tifosi delle due squadre milanesi.