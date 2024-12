Konami: eFootball lancia una nuova collaborazione con "Captain Tsubasa" (Holly e Benji)

Konami ha annunciato una nuova collaborazione con la celebre serie manga “Captain Tsubasa”, conosciuta in Italia come “Holly e Benji”.

Si tratta di un'iniziativa che porterà una serie di eventi a tema e carte in edizione speciale nel popolare gioco di calcio eFootball. Gli utenti che accederanno al gioco durante la campagna potranno ricevere ricompense esclusive e partecipare a eventi speciali che coinvolgeranno i personaggi iconici del manga.

Uno degli aspetti più interessanti di questa collaborazione è la creazione di carte speciali illustrate da Yoichi Takahashi, il creatore di “Captain Tsubasa”. Le nuove illustrazioni presenteranno Lionel Messi e Takefusa Kubo, entrambi ambassador di eFootball, vestiti con le uniformi ispirate alla “Nankatsu Junior High School”.

Queste carte non solo celebrano i due calciatori, ma offrono anche un tocco nostalgico per i fan della serie. In aggiunta, gli utenti avranno l'opportunità di ottenere carte crossover che combinano personaggi del manga con giocatori reali. Tra i crossover più attesi ci sono “Hikaru Matsuyama” (Philip Callaghan) in coppia con Joshua Kimmich e “Ryo Ishizaki” (Bruce Harper) accanto a Dayot Upamecano.

La campagna includerà anche una varietà di eventi in-game, tra cui il “Time Attack”, dove i giocatori potranno controllare i personaggi di “Captain Tsubasa” come “Tsubasa Oozora” (Oliver Hutton) e “Taro Misaki” (Tom Becker). In questo evento, gli utenti dovranno completare sfide contro il tempo per raccogliere parti di un'opera d'arte ispirata al manga. Completando queste sfide, i giocatori potranno sbloccare avatar unici per i loro profili e ottenere vari oggetti in-game.

Inoltre, grazie al “Bonus giornaliero”, gli utenti potranno guadagnare punti cimentandosi in calci di rigore con i personaggi dell'anime. Saranno disponibili ben dieci personaggi iconici di “Captain Tsubasa”, tra cui “Kojiro Hyuga” (Mark Lenders) e “Hikaru Matsuyama”.