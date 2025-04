KONAMI annuncia lo storico ritorno di "Survival Kids" per Nintendo Switch 2. Prezzo e disponibilità

KONAMIe Unity riportano in vita un classico per Game Boy Color, reinventandolo come un'esperienza co-op innovativa per Nintendo Switch 2, disponibile dal 5 giugno 2025.

Konami Digital Entertainment ha annunciato il ritorno di Survival Kids, un classico del 1999 per Game Boy Color, completamente reinventato per Nintendo Switch 2. Il gioco sarà disponibile come titolo di lancio il prossimo 5 giugno 2025, in esclusiva per la nuova console di Nintendo.

In Survival Kids, i giocatori vestiranno i panni di quattro giovani esploratori che, dopo aver trovato una mappa misteriosa, si ritrovano su un arcipelago di isole inesplorate, sostenute da creature giganti chiamate Whurtles, ibride tra balene e tartarughe. L'obiettivo è sopravvivere e scoprire i segreti di questo mondo nascosto attraverso il lavoro di squadra.

Survival Kids: il trailer

Il gioco supporta fino a quattro giocatori sia in modalità locale che online, permettendo loro di collaborare per raccogliere risorse, costruire strumenti, cucinare pasti e risolvere enigmi ambientali. Le meccaniche cooperative sono al centro dell’esperienza: azioni come abbattere alberi o costruire rifugi diventano più rapide ed efficienti se svolte insieme.

Da Game Boy Color a Nintendo Switch 2

Lanciato originariamente su Game Boy Color, Survival Kids è stato uno dei primi titoli a combinare elementi di sopravvivenza con narrazione e crafting. La nuova versione non solo mantiene lo spirito dell’originale ma lo arricchisce con funzionalità moderne, tra cui un sistema di crafting intuitivo che elimina la necessità di gestire complessi menu d’inventario.

Grazie alla collaborazione con Unity, il gioco beneficia anche di una grafica vibrante in stile cartoon e una colonna sonora immersiva che catturerà giocatori di tutte le età. Le isole tropicali prendono vita grazie a dettagli visivi curati e un’interfaccia utente semplice da utilizzare.

Progettato specificamente per Nintendo Switch 2, Survival Kids sfrutta le avanzate capacità della console, incluse funzioni innovative di comunicazione e condivisione.

Prezzo e disponibilità

Il gioco sarà disponibile al prezzo consigliato di €49,99 ed è classificato PEGI 3+. L’attesa per il 5 giugno è alta: sarà l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) un’avventura senza tempo in una veste completamente nuova.