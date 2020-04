Kojima vende la giacca high-tech di Death Stranding a quasi 2 mila euro

Gli oggetti da collezione legati ai giochi di Hideo Kojima, uno dei più fulgidi geni nella creazione di videogiochi, sono sempre stati particolarmente costosi. Ma la nuova giacca high-tech di Death Stranding rischia di superare tutti gli oggetti del passato in quanto a prezzo.

Nonostante questo, è già sold-out. Prodotta dall'azienda tedesca Acronym, si tratta di una variante di una giacca impermeabile già presente nel catalogo di Acronym con il nome di J1A-GT. È stata personalizzata dopo una consultazione con lo stesso Kojima, l'art director di Death Stranding Yoji Shinkawa e il team di sviluppo di Kojima Productions.

La giacca è realizzata con la tecnologia GORE-TEX di nuova generazione ed è dotata di 9 tasche, un cappuccio anti-vento, un'imbragatura posteriore per proteggere gli zaini e il carico, una doppia cerniera frontale, una tasca paraschegge e molti bottoni. Insomma, un bel prodotto da collezione, senza precedenti per l'industria dei videogiochi, che può essere acquistato (quando tornerà disponibile) per 1752 Euro. L'ordine si effettua sul sito di Acronym.

Ricalca in tutto e per tutto la giacca che il protagonista Sam Porter Bridges indossa nel gioco per proteggersi dalla Cronopioggia, che nell'immaginario di Death Stranding ha la proprietà di far decadere e invecchiare precocemente cellule e molecole con le quali entra in contatto, come abbiamo visto nella recensione di Death Stranding. Più nel pratico può essere una giacca molto utile per affrontare i mesi con clima più umido.

Death Stranding può essere adesso acquistato a meno di 40 Euro. È previsto anche nella versione PC, recentemente posticipata dal 2 giugno al 14 luglio per dare più tempo agli sviluppatori costretti a lavorare da casa per via della pandemia da Coronavirus in corso.