Kirby Fighters 2 annunciato a sorpresa per Nintendo Switch, è già disponibile sull'eShop

L'annuncio di un nuovo gioco della serie Kirby era già nell'aria. Dopo le immancabili indiscrezioni, un leak di poche ore fa aveva svelato l'esistenza del Kirby Fighters 2, descrivendolo come un picchiaduro in stile Super Smash Bros. in esclusiva per Nintendo Switch.

La conferma è poi arrivata dalla Grande N, che non solo ufficializza la release il gioco, ma lo lancia direttamente sul suo eShop.

Kirby Fighters 2: dedicato ai fan di Kirby e di Super Smash Bros.



Dopo il primo debutto sul Nintendo eShop statunitense, Kirby Fighters 2 è approdato anche in Italia. L'action ci propone una formula di gioco ben nota ai fan di Smash Bros., consistente in adrenalinici scontri che coinvolgeranno da due a quattro sfidanti.

Il roster del nuovo Kirby Fighters vede la mascotte rosa di Nintendo come protagonista assoluto, con più di una dozzina di trasformazioni che consentiranno a Kirby di acquisire abilità uniche: potrà impugnare spade, lance e altri tipi di armi, così come sarà in grado di lottare a mani nude adottando diversi stili di combattimento. In totale avremo 22 personaggi giocabili, con le 17 trasformazioni di Kirby e 5 'buddies' provenienti dagli altri giochi della serie: Waddle Dee, Gooey, Magolor, Meta Knight e l'immancabile King Dedede.

Sarà presente anche una modalità multiplayer online e via wireless locale. Ecco cosa leggiamo dal sito ufficiale di Nintendo: "Affronta una raffica di avversari da solo o insieme a un massimo di tre amici. Potete divertirvi insieme sulla stessa console o giocando ognuno sulla sua, in wireless locale o online, in una vasta gamma di modalità cooperative e competitive. In alternativa, dirigiti alla Torre partner combattenti e prova a farti strada fino alla cima. [...]"

Kirby Fighters 2 è già disponibile sul Nintendo eShop, al prezzo consigliato di 19,99 euro.