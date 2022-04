Kingdom Hearts 4 annunciato con un trailer. Anche Star Wars tra i mondi di gioco?

Square Enix ha annunciato lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 e ha diffuso il primo trailer. Al momento non è stata svelata né una data d'uscita né vi sono informazioni sulle console su cui approderà il nuovo titolo. In occasione del 20° anniversario del franchise, il produttore nipponico ha inoltre svelato un nuovo episodio per dispositivi mobile - intitolato Kingdom Hearts: Missing Link - e un update per Kingdom Hearts: Union X – Dark Road (iOS, Android).

Il trailer di Kingdom Hearts 4: ci sarà anche Star Wars?



Nel 2022 vengono celebrati i 20 anni della serie Kingdom Hearts, inaugurata il 28 marzo 2002 in Giappone con il primo acclamato action RPG per PlayStation 2. I festeggiamenti si sono dunque tenuti a Tokyo, dove Square Enix ha organizzato un evento dedicato a tutti i giocatori. Per i fan che non hanno potuto partecipare in prima persona, il publisher ha tenuto una presentazione in cui sono state annunciate le prossime novità del franchise, tra spin-off e un capitolo nuovo di zecca.

Sora, Paperino e Pippo torneranno in Kingdom Hearts 4, svelato ufficialmente con il primo trailer. Il quarto episodio della serie principale chiuderà definitivamente il ciclo narrativo di Xehanort per inaugurarne uno inedito, quello che Square Enix ha intitolato 'The Lost Master Arc'. Il filmato ci presenta una delle nuove ambientazioni, Quadratum, una metropoli - avvistata nel finale di Kingdom Hearts 3 - che richiama in maniera inconfondibile la Tokyo contemporanea.

Assistiamo ad alcune sequenze di combattimento, con Sora che volteggia tra i palazzi di Quadratum nel tentativo di raggiungere un colossale Heartless. Sembra trattarsi di un trailer in-engine, ma Square Enix non ha parlato del motore grafico utilizzato per il nuovo capitolo né ha svelato le piattaforme di destinazione. Stando ai rumor, sarà l'Unreal Engine 5 il cuore pulsante di Kingdom Hearts 4 - il motore di Epic (UE4) era stato già scelto per il terzo capitolo.

Osservando attentamente una delle scene del filmato è possibile scorgere un'ambientazione naturale, caratterizzata da una grafica fotorealistica. In questo frangente alcuni fan avrebbero intravisto un insolito oggetto metallico: di cosa si tratta? Diversi utenti sono convinti che si tratti del piede di un AT-ST, mezzo di combattimento proveniente dall'universo di Star Wars.

Il quarto capitolo di Kingdom Hearts potrebbe quindi includere un mondo dedicato a Star Wars e, più precisamente, a Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi (1983). Del resto, la foresta che viene inquadrata nel trailer di presentazione sembra richiamare quella del Parco naizonale di Redwood, California, dove erano state girate le scene di Endor per il terzo film di Guerre stellari. Naturalmente parliamo di semplici rumor, ma l'idea ha già stuzzicato le menti dei fan più accaniti.

Kingdom Hearts 4 non ha ancora una data di uscita e, con ogni probabilità, l'attesa potrebbe essere molto lunga. Ricordiamo che il terzo capitolo della serie era stato annunciato all'E3 2013, ma il gioco vide la luce solo nel gennaio 2019 dopo uno sviluppo a dir poco travagliato.