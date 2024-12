Kingdom Come Deliverance II: trailer, data di uscita e requisiti hardware

Kingdom Come: Deliverance II è il seguito di un titolo che ha segnato una pagina importante nella storia dei videogiochi. Con la capacità di far vivere in maniera molto immersiva l'epoca medievale, infatti, nel 2018 Kingdom Come: Deliverance ha cambiato le modalità con cui si ricostruisce un contesto fedele e storico all'interno di un media di intrattenimento.

Ambientato nella Boemia del XV secolo, questo seguito prosegue le vicende di Henry, figlio di un fabbro che si ritrova coinvolto in un viaggio fatto di vendetta, tradimenti e dilemmi morali. Il nuovo trailer appena rilasciato sottolinea il realismo storico e la profondità narrativa che caratterizzano il titolo, attirando oltre un milione di giocatori che lo hanno già aggiunto alla wishlist su Steam.

Previsto inizialmente per metà febbraio, il gioco arriverà sugli scaffali una settimana prima, il 4 febbraio 2025. Il titolo è entrato in fase Gold, il che equivale a dire che lo sviluppo è completo e si passa all’ottimizzazione finale.

Kingdom Come: Deliverance II si preannuncia un’esperienza unica per gli appassionati di giochi di ruolo storici, con una narrativa coinvolgente e un’attenzione maniacale ai dettagli. Restano solo poche settimane prima che i giocatori possano immergersi nuovamente nelle tumultuose terre della Boemia medievale.

Intanto, Warhorse ha pubblicato anche i requisiti hardware PC e le specifiche tecniche delle versioni console di Kingdom Come: Deliverance II. Come il suo predecessore, anche questo seguito si basa su CryEngine. Ecco di seguito il riassunto di tutti i dettagli tecnici.

Clicca per ingrandire