Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato da febbraio 2023

Kerbal Space Program 2 sarà disponibile in accesso anticipato dal 24 febbraio 2023. In quella data, il gioco sarà presente su Steam, Epic Games Store e altri store digitali, mentre la pubblicazione delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S è prevista dopo il termine del periodo di accesso anticipato. Dall'inizio dell'accesso anticipato Kerbal Space Program 2 offrirà ai giocatori un'ampia gamma di contenuti, tra cui centinaia di parti nuove e migliorate con cui costruire veicoli e razzi, accelerazione temporale per migliorare i voli a lunga distanza e una grafica nettamente superiore, che include un'atmosfera planetaria e un nuovo sistema di superfici.

Non mancherà un nuovo tutorial e modalità di apprendimento migliorate. Chi acquisterà Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato potrà contribuire allo sviluppo futuro del gioco fornendo un feedback diretto agli sviluppatori nella fase che precederà l'uscita della versione completa.

In Kerbal Space Program 2 i giocatori potranno costruire, come nel gioco precedente di grande successo, avanzati veicoli spaziali e lunari come velivoli, razzi, rover e altri mezzi. Quando il gioco uscirà in accesso anticipato, saranno disponibili oltre 350 parti nuove e migliorate, tra cui motori, serbatoi, sistemi di parti procedurali e tanto altro.

Kerbal Space Program 2 introdurrà anche la possibilità di modificare e verniciare i veicoli per offrire una personalizzazione più approfondita e peculiare. Oltre a un assortimento di parti più ampio, il gioco includerà nuovi ambienti da esplorare. All'inizio dell'accesso anticipato, inoltre, i giocatori potranno viaggiare liberamente per tutto il Sistema Kerbolare.

I luoghi come Kerbin, Mun e Jool sono stati realizzati grazie a un sistema di superfici con nuovi livelli di realismo e complessità che offriranno nuove sfide a ogni atterraggio. Ed è stato rifatto anche il sistema di atmosfera planetaria.

Il seguito includerà notevoli migliorie all'esperienza utente, dai miglioramenti di mappa e icone a un'interfaccia di volo completamente nuova. Il nuovo sistema di accelerazione temporale non solo comprende nuovi valori, ma consentirà anche al giocatore di mettere in pausa mentre interagisce con i comandi. E per i voli a lunga distanza si potrà sfruttare l'accelerazione temporale, eliminando così le lunghe attese dei viaggi interplanetari. Infine, un'esposizione migliore delle informazioni fornirà ai giocatori strumenti più efficaci per reagire a guasti improvvisi del veicolo.

Dopo l'uscita di Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato, Intercept Games pubblicherà col tempo vari aggiornamenti che modificheranno l'esperienza di gioco. Tra le funzioni previste sono incluse:

Tecnologia di nuova generazione : i giocatori sbloccheranno tecnologie futuristiche con cui costruire su scala più ampia e sfruttare nuovi carburanti o sistemi di propulsione. Queste risorse consentiranno di avventurarsi oltre i limiti del Sistema Kerbolare originale e di esplorare nuovi sistemi stellari

: i giocatori sbloccheranno tecnologie futuristiche con cui costruire su scala più ampia e sfruttare nuovi carburanti o sistemi di propulsione. Queste risorse consentiranno di avventurarsi oltre i limiti del Sistema Kerbolare originale e di esplorare nuovi sistemi stellari Colonie : una funzione molto richiesta e attesa in questo seguito. I giocatori potranno localizzare ed estrarre risorse preziose con cui costruire basi personalizzate su corpi celesti lontani o nello spazio profondo. I giocatori dovranno aggiungere generatori, abitazioni e modelli di assemblaggio per veicoli, per poi utilizzare la colonia come piattaforma di lancio a bassa gravità

: una funzione molto richiesta e attesa in questo seguito. I giocatori potranno localizzare ed estrarre risorse preziose con cui costruire basi personalizzate su corpi celesti lontani o nello spazio profondo. I giocatori dovranno aggiungere generatori, abitazioni e modelli di assemblaggio per veicoli, per poi utilizzare la colonia come piattaforma di lancio a bassa gravità Viaggi interstellari : i giocatori di KSP2 dovranno affrontare la sfida della navigazione interstellare. Si avventureranno nello spazio interstellare con mega-navi a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità straordinarie. Dopo l'arrivo su un nuovo sistema stellare, potranno utilizzare moduli di atterraggio e rover per esplorare i nuovi pianeti.

: i giocatori di KSP2 dovranno affrontare la sfida della navigazione interstellare. Si avventureranno nello spazio interstellare con mega-navi a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità straordinarie. Dopo l'arrivo su un nuovo sistema stellare, potranno utilizzare moduli di atterraggio e rover per esplorare i nuovi pianeti. Multigiocatore : i giocatori potranno collaborare o sfidarsi con gli amici per esplorare insieme il cosmo e raggiungere traguardi storici nella propria corsa allo spazio. La modalità multigiocatore sblocca un enorme potenziale per avventure, completisti e collisioni "impreviste"!

: i giocatori potranno collaborare o sfidarsi con gli amici per esplorare insieme il cosmo e raggiungere traguardi storici nella propria corsa allo spazio. La modalità multigiocatore sblocca un enorme potenziale per avventure, completisti e collisioni "impreviste"! Modding: Intercept Games ha intenzione di rendere il seguito ancora più ricco di mod pubblicando sviluppi aggiuntivi che puntano a supportare la community di modding.

Inoltre, man mano che il gioco prenderà forma nel periodo di accesso anticipato, verranno aggiunte migliorie all'esperienza di gioco, risoluzioni di bug, funzioni e altro ancora. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito di Kerbal Space Program 2.