John Carpenter's Toxic Commando: la visione del famoso regista in un nuovo FPS co-op anni '80

John Carpenter, regista di numerose pellicole horror, thriller e fantascientifiche, si butta a capofitto nel mondo dei videogiochi. Alla Summer Game Fest 2023 abbiamo visto il trailer e appreso i primi dettagli di John Carpenter's Toxic Commando, un FPS co-op ispirato ai film horror e di azione anni '80. Basato sullo Swarm Engine di Saber Interactive, sviluppatore del titolo, ed edito da Focus Entertainment, John Carpenter's Toxic Commando arriverà nel 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Epic Games Store.

Lo sparatutto in prima persona porta i giocatori a unirsi a una squadra con un massimo di quattro componenti per affrontare orde di mutanti e mettere fine a un'epidemia prima che sia troppo tardi. "In un futuro prossimo, un tentativo sperimentale di imbrigliare il potere del nucleo terrestre si conclude con un terrificante disastro: il rilascio del dio dei fanghi (Sludge God). Questo misterioso abominio inizia a terraformare l'area, trasformando il suolo in feccia e i vivi in ​​mostri non morti", racconta Saber.

"Fortunatamente, il genio dietro l'esperimento ha un piano per sistemare le cose. Tutto ciò di cui ha bisogno è una squadra di mercenari competenti e altamente addestrati per portare a termine il lavoro. … Sfortunatamente, erano tutti troppo costosi. Ecco perché è stato assunto... il Toxic Commandos. Prendi il controllo di uno dei commando, unisciti ai tuoi amici e rispedisci negli inferi il dio dei fanghi e la sua orda. Scegli la classe che si adatta al tuo stile di gioco, sali sulla tua giostra preferita e scarica una serie di colpi di arma da fuoco, granate, abilità speciali e spaventose katane mentre salvi il pianeta".

"Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con i nostri amici di Focus e di lavorare con il leggendario John Carpenter a questo progetto", ha affermato Tim Willits, Chief Creative Officer di Saber Interactive. "La sua visione unica, la sua impareggiabile esperienza nella narrazione e la capacità di creare atmosfere coinvolgenti ci hanno aiutato a elevare questa nuovissima esperienza ispirata agli anni '80 al livello successivo. Le sue opere sono state un'ispirazione per anni ed è un onore lavorare al suo fianco per offrire un'avventura davvero indimenticabile".

Non potevano mancare anche le parole di Carpenter: "È entusiasmante collaborare a un nuovo videogioco con Focus e Saber", ha affermato il leggendario regista. "Senti, mi piace molto sparare agli zombi. Continuano a dirmi che si chiamano 'gli infetti'. Per favore, sono demoni. Esplodono davvero bene e ce ne sono un sacco. La gente adorerà questo gioco".