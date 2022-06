Jak and Daxter: i fan stanno realizzando una versione per PC, con ottimi risultati

Negli ultimi anni i giocatori PC hanno accolto alcuni dei più grandi franchise del mercato console. Basti pensare alle popolari serie PlayStation (Horizon, God of War) che stanno debuttando sui principali marketplace per allietare anche gli utenti di mouse e tastiera. Grande attenzione è dunque rivolta ai porting, ma sono molti i giochi 'old-gen' richiesti a gran voce dalla community PC e che, purtroppo, non ricevono le stesse attenzioni di cui godono le produzioni più recenti.

Ci pensano quindi i fan a colmare questa lacuna, come dimostra il progetto dedicato a Jak and Dexter: The Precursor Legacy, action/adventure rilasciato originariamente nel 2001 su PS2.

Jak and Daxter: The Precursor Legacy quasi pronto al debutto PC

Quello a cui stanno lavorando i fan di Jak and Daxter non è un vero e proprio porting: parliamo piuttosto di un'autentica versione PC basata sul codice originale del gioco, ricompilato per permettere al titolo di Naughty Dog di girare su Windows come applicazione nativa.

Come riporta Kotaku, il progetto 'fanmade' è all'80% del suo completamento, ma un particolare ostacolo ha rallentato il piccolo team al lavoro sulla versione PC: il codice di Jak and Daxter è stato scritto in GOAL, un linguaggio di programmazione basato su Lisp (List Processor) che Naughty Dog ha sviluppato appositamente per i suoi giochi. I fan hanno dovuto "decompilare il codice del gioco originale in un codice GOAL 'leggibile'" e successivamente "sviluppare il nostro compilatore per GOAL e ricompilare il codice del gioco per i sistemi x86-64".

Ecco una clip tratta dalla versione PC di The Precursor Legacy, in 4K a 60 FPS.

Il porting in questione non si limita a convertire il gioco per la riproduzione su Windows, bensì introduce dei piccoli cambiamenti e alcune migliorie.

Gli utenti avranno dunque la possibilità di accedere alle nuove impostazioni realizzate per PC - come una migliore gestione dei sottotitoli, della risoluzione e della telecamera - o, in alternativa, utilizzare le stesse opzioni disponibili nella versione PS2. L'esperienza di gioco e, dunque, il gameplay restano invariati, ma gli sviluppatori avrebbero nascosto "un sacco di chicche e segreti aggiuntivi da scoprire" all'interno di Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Come anticipatovi, il progetto non è ancora del tutto completo, ma gli utenti possono già scaricare la versione PC di Jak and Daxter da GitHub. I giocatori possono persino completare il gioco, se sono disposti a chiudere un occhio sui bug presenti nella build attualmente disponibile.