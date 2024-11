iRacing, le novità della S1 2025: Ferrari 499P, nuove auto, circuiti e un restyling grafico

Greg Hill, Senior VP ed Executive Producer di iRacing, ha presentato le novità della Stagione 1 2025, prevista per il 10 dicembre. Un aggiornamento ricco di contenuti che punta a migliorare l'esperienza di gioco sotto molteplici aspetti: dal comparto grafico alla fisica dei veicoli, passando per nuove auto e circuiti.

L'aggiunta più rilevante è rappresentata dalle nuove vetture, con l'arrivo delle Supercars Gen 3 sia in versione Chevrolet Camaro che Ford Mustang. Gli utenti che hanno acquistato i modelli precedenti negli ultimi 365 giorni riceveranno dei crediti in base alla data di acquisto. La BMW M2 CSR si unisce alla flotta come auto gratuita per tutti gli utenti, pensata per i piloti rookie che cercano una sfida intermedia tra le entry level e le GT4. Come riportato nel blog ufficiale, Acura NSX GT3 Evo 22 e Ferrari 499P completano la lineup dei nuovi veicoli.

iRacing, fra le auto della nuova stagione ci sarà anche la Ferrari 499P

Insieme a Ferrari, siamo entusiasti di portare la bellissima Ferrari 499P su iRacing", ha commentato il manager del team.

"Le nostre collaborazioni di sviluppo sono state ampie, tra cui una visita al quartier generale della Ferrari a Maranello, in Italia, e la collaborazione con il team di sviluppo e i piloti reali. Il risultato finale è fantastico: la 499P è incredibile ed emozionante da guidare e si unirà alla nostra Endurance Series, composta da 16 vetture, così come la BMW M Hybrid V8, la Cadillac V-Series.R GTP, l'Acura ARX-06 GTP e la Porsche 963 GTP in una Prototype Challenge Series riconfigurata/ricostituita".

Sul fronte dei tracciati, Thruxton Circuit espande l'offerta del Regno Unito, portando agli utenti uno dei circuiti più veloci del paese. La pista include dettagli realizzati con fotogrammetria da drone e una pista di atterraggio interna completamente percorribile. Huset's Speedway, un ovale sterrato di 3/8 di miglio nel South Dakota, si aggiunge alla collezione dirt track. New Hampshire Motor Speedway inaugura l'iniziativa "NASCAR Refresh", un progetto che mira ad aggiornare tutti i tracciati NASCAR agli standard attuali.

Il motore grafico riceve miglioramenti nell'illuminazione speculare, con un filtraggio perfezionato delle mappe ambientali. L'esperienza di guida beneficia di un sistema di detriti rinnovato, che simula in modo più accurato la presenza di ghiaia e fango sulle piste. L'intelligenza artificiale mostra comportamenti più realistici, come l'utilizzo appropriato dei fari nelle gare multiclasse. Gli sviluppatori hanno implementato un nuovo modello di pneumatici per le classi GTP e LMP2, con una risposta dinamica migliorata e meccanismi di degrado più realistici. Fra le novità principali, anche se non direttamente legate al gameplay, c'è anche la riprogettazione dell'interfaccia utente, pensata per semplificare la navigazione delle pagine della serie.

iRacing ha anticipato quali saranno gli aggiornamenti futuri del simulatore, fra cui lo sviluppo di un nuovo motore grafico proprietario, una modalità carriera per giocatore singolo e ulteriori miglioramenti al sistema di controllo gara. Per gli appassionati di corse ovali, sono in arrivo stock car Gen 4, nuovi produttori ARCA e una riqualificazione completa delle Legends, insieme a un aggiornamento della fisica IndyCar. Inoltre, il team ha annunciato che verranno presto scansionati nuovi modelli Ferrari, senza però specificare quali saranno le prossime auto del cavallino rampante che faranno capolino nel videogioco.