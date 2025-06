inZOI arriva su Mac: prestazioni da console e grafica avanzata per il simulatore di vita KRAFTON

Con l’obiettivo di espandere la propria offerta su sempre più piattaforme, KRAFTON ha ufficializzato oggi l’arrivo di inZOI anche su Mac. Il simulatore di vita creato da inZOI Studio, che ha già suscitato molta curiosità per la sua cura grafica e le avanzate funzionalità basate su intelligenza artificiale, sarà disponibile per i dispositivi Apple a partire da agosto 2025, con preordini già aperti tramite Mac App Store.

Ma non si tratta di un semplice porting: inZOI su Mac sarà un’esperienza nativa, pensata e ottimizzata per i processori Apple Silicon. Il gioco sfrutterà infatti Metal, il framework grafico proprietario di Apple con accelerazione hardware, per garantire una resa visiva di alto livello e un gameplay fluido anche nei contesti più complessi.

Ray tracing e MetalFX per una simulazione visivamente immersiva

Tra le caratteristiche tecniche di spicco della versione Mac troviamo il supporto a MetalFX Upscaling, la tecnologia di upscaling grafico di Apple che consente di migliorare le prestazioni mantenendo elevata la qualità dell’immagine, e il ray tracing accelerato via hardware per chi dispone dei chip M3 o M4. Si tratta di una funzionalità non scontata per un titolo del genere su Mac, che consente a inZOI di offrire riflessi, ombre e illuminazione dinamica con un livello di realismo davvero notevole.

A completare il quadro visivo c’è anche il supporto all’HDR, che su macOS permette di sfruttare al meglio i pannelli ad alta gamma dinamica dei MacBook Pro e dei display esterni compatibili.

AI integrata grazie a Core ML: interazioni più realistiche

Un altro elemento chiave dell’esperienza inZOI su Mac sarà la gestione locale delle funzionalità AI, abilitate tramite Core ML, il motore di machine learning di Apple. Questo significa che tutte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui:

AI Motion , per animazioni realistiche dei personaggi

, per animazioni realistiche dei personaggi AI Texture , per la generazione automatica di materiali

, per la generazione automatica di materiali 3D Printer , per la creazione di oggetti personalizzati

, per la creazione di oggetti personalizzati Smart Zoi, per comportamenti intelligenti e contestuali

Tutte queste funzioni beneficiano dell’elaborazione locale ad alta velocità garantita dai chip Apple, senza bisogno di connessioni esterne a server cloud. Il risultato è un’esperienza più fluida, sicura e responsiva per il giocatore.

Preordini aperti e uscita ad agosto

KRAFTON ha già reso disponibile la pagina ufficiale del gioco sul Mac App Store, dove è possibile effettuare il preordine. Il lancio ufficiale della versione macOS è previsto per agosto 2025, in contemporanea su App Store e Steam. Questo significa che anche chi utilizza un MacBook, un Mac Studio o un iMac di ultima generazione potrà godere appieno del titolo, senza compromessi.