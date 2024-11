Intel e University Esports by Predator uniscono le forze nelle università italiane

University Esports by Predator e Intel uniscono le forze per promuovere la competizione sportiva nelle università italiane. La manifestazione torna per l'edizione 2024/2025 con tornei di Valorant e League of Legends.

Con un fatturato al 2022 di 2,2 miliardi di euro, anche in Italia il settore del gaming è in espansione. Per questo motivo, Intel e University Esports by Predator hanno unito le forze per promuovere la competizione digitale sportiva all'interno delle università italiane.

University Esports è una manifestazione annuale che consente a qualsiasi studente di approcciarsi e competere in diversi tornei nazionali. L'iniziativa, attualmente, coinvolge migliaia di studenti provenienti da 26 paesi di 4 diversi continenti, avvicinando i giovani al mondo degli eSport.

D'altronde, uno studio di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) condotto nel Bel Paese dimostra che l'86% dei dipendenti dell'industria videoludica italiana ha meno di 36 anni. A livello globale, il settore del gaming già oggi produce ricavi superiori a quelli di musica e cinema messi insieme e si stima che entro il 2025 saranno oltre 3 miliardi i giocatori nel mondo.

Naturalmente, l'obiettivo è consentire ai videogiocatori più talentuosi di emergere nella scena professionale, ma si tratta anche di un modo per unire e coinvolgere le persone, attraverso momenti di intrattenimento ed esperienze educative, in un mondo che ha come scopo primario il divertimento.

A tal proposito, Intel si è impegnata a fornire le sue migliori piattaforme per sostenere lo sviluppo di giovani talenti nel mondo del gaming e garantire un'esperienza di primo livello agli studenti durante il loro percorso universitario.

Quest'anno, l'iniziativa includerà anche l'UNIVERSITY Tour, che raggiungerà diversi campus italiani per promuovere il progetto e coinvolgere le comunità universitarie. Agli studenti sarà data la possibilità di scoprire e comprendere le opportunità professionali offerte dal settore degli eSport.

Quest'anno i giocatori si sfideranno in due titoli prodotti da Riot Games: League of Legends e Valorant. Gli studenti delle università che partecipano all'iniziativa possono candidarsi come team leader direttamente dal sito di University Esport per rappresentare il proprio ateneo.