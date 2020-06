Inkulinati: nuovo trailer per lo strategico a turni dal nome bizzarro

In occasione dell'ultima edizione del PC Gaming Show, Yaza Games ha rilasciato un nuovo trailer per il suo curiosissimo Inkulinati. Parliamo di un gioco strategico a turni in cui i giocatori/amanuensi condurranno degli animali in epiche battaglie medioevali

17 Giugno 2020

Steam

pubblicata il, allenel canale Videogames