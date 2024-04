Indipendenza vuol dire licenziamenti per lo studio di Company of Heroes

Relic Entertainment, sviluppatore di Company of Heroes, si appresta a licenziare diversi dipendenti dopo essere fuoriuscita da SEGA per diventare, nuovamente, indipendente. Stando a un post su LinkedIn, sarebbero 41 le persone colpite dalla brutta notizia.

Questi licenziamenti seguono quelli del maggio 2023, quando SEGA licenziò 121 dipendenti di Relic. "Lasciare andare le persone non è stata una decisione facile ed è stata presa esclusivamente con l'obiettivo di fornire a Relic le migliori possibilità di sopravvivere in un settore sempre più volatile".

"Non riflette in alcun modo l'esperienza, la passione o il carattere di nessuno dei dipendenti interessati. Stiamo lavorando a stretto contatto con le persone interessate fornendo pacchetti di buonuscita, indennità estesa e opzioni di supporto al ricollocamento", si legge in un post.

Anche SEGA, ex proprietario di Relic, ha annunciato nei giorni scorsi il taglio di 240 dipendenti nei suoi studi europei, la maggior parte dei quali di Creative Assembly, sviluppatore di Total War.

Al momento non è noto su quale progetto stia lavorando l'ormai indipendente Relic, ma il supporto a Company of Heroes 3 continuerà.

L'industria dei videogiochi è sta vivendo un periodo (quasi 2 anni a dire la verità) difficile, tanto che il capo di Xbox Phil Spencer ha recentemente dichiarato di essere "preoccupato" per i licenziamenti dovuti alla mancanza di crescita del settore: si ritiene che complessivamente più di 15.000 persone siano state licenziate negli ultimi 18 mesi.