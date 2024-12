Indiana Jones e l'Antico Cerchio: una GPU con supporto al ray tracing è indispensabile

Indiana Jones è l'Antico Cerchio è già diventato uno dei giochi più esigenti per quanto concerne i requisiti PC. Anche giocando alle risoluzioni più basse, sarà necessario possedere una scheda abilitata al ray tracing: cattive notizie per i possessori delle schede GTX e delle RX 5000.

Il prossimo 9 dicembre, i giocatori PC e console accoglieranno Indiana Jones e l'Antico Cerchio, action/adventure in prima persona realizzato dagli svedesi di MachineGames (Wolfenstein: The New Order). C'è grande attesa e curiosità per la nuova avventura videoludica di Indy, un titolo che abbiamo provato in anteprima poco più di un mese fa e che ci ha lasciati alquanto soddisfatti.

In vista del lancio, Bethesda Softworks ha svelato l'elenco completo dei requisiti di sistema della versione PC del gioco. Sembra che il titolo di MachineGames sia piuttosto esigente: per essere riprodotto su Windows, richiede una GPU abilitata al ray tracing.

Fan di Indy? Ci sono cattive notizie se possedete una scheda GTX

Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrebbe diventare uno dei giochi PC più 'pesanti' del 2024, a giudicare dalle specifiche tecniche suggerite dal publisher americano.

Tanto per cominciare, gli utenti che vogliono riprodurre il gioco sul proprio sistema accontentandosi dei 1080p (nativi) dovranno necessariamente possedere una scheda video che supporti l'accelerazione del ray tracing tramite hardware.

Nello specifico, nei requisiti minimi troviamo una GeForce RTX 2060 SUPER di NVIDIA o una Radeon RX 6600 di AMD, entrambe equipaggiate con 8 GB di VRAM - può bastare anche una Intel Arc A580. Resteranno quindi esclusi gli utenti in possesso di schede precedenti alle RTX di NVIDIA o alla serie RX 6000 di AMD. Sebbene sia molto popolare tra i videogiocatori, la GeForce GTX 1650, ad esempio, non consentirà la riproduzione del gioco su PC; idem per la Radeon RX 5600 XT.

Affiancando a una scheda RTX o a una RX 6000 un processore Intel Core i7-10700K o un AMD Ryzen 5 3600, il gioco potrà essere riprodotto a 60 FPS con i preset grafici più bassi. In questo caso sono richiesti 16 GB di memoria RAM, mentre chi vorrà giocare con una migliore qualità visiva dovrà essere equipaggiato con 32 GB di RAM e, naturalmente, una GPU più potente: per i 1440p è richiesta una GPU da 12 GB (come la RTX 3080Ti o la RX 7700XT), mentre chi vorrà puntare al 4K dovrà possedere una scheda video da almeno 16 GB di VRAM.

Come se ciò non bastasse, Bethesda raccomanda agli utenti PC l'installazione su SSD, anche per chi ha intenzione di giocare alla risoluzione più bassa. A tal proposito, sarà necessario liberare 120 GB di spazio sul proprio supporto di archiviazione.

Tra le tecnologie supportate da Indiana Jones e l'Antico Cerchio troviamo anche il path tracing di NVIDIA. Ciononostante, dopo aver abilitato questa feature, per riuscire a riprodurre il gioco a 60 FPS sarà indispensabile abilitare anche l'upscaling del DLSS 3 e addirittura il Frame Generation. Inutile sottolineare che, in questo caso, rimarranno esclusi gli utenti AMD.