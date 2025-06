Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il primo DLC sarà disponibile alla fine di quest'anno

Indiana Jones e l'Antico Cerchio tornerà alla fine di quest'anno e, più precisamente, il prossimo 4 settembre, con l'Ordine dei Giganti, primo DLC per il gioco rilasciato lo scorso anno. L'espansione ci riporterà a Roma, ma stavolta al di fuori dei confini della Città del Vaticano.

Nell'Ordine dei Giganti, infatti, Indy esplorerà strade storiche della città e, soprattutto, ciò che si cela al di sotto. I giocatori dovranno andare alla ricerca di un manufatto all'interno delle catacombe sotterranee di Roma. Tuttavia, quella che dovrebbe essere una semplice caccia al tesoro, lì porrà di fronte a un pericolo più grande e antico: i Nephilim.

La presenza di questa setta nella storia, composta dai discendenti degli angeli caduti il cui scopo è espiare i peccati dei loro antenati, ci consentirà di approfondire alcuni segreti che sono stati solo introdotti nel gioco di base – che noi abbiamo profondamente apprezzato nella nostra recensione.

Il DLC, inoltre, vedrà il ritorno di alcune vecchie conoscenze. L'avventura nasce dall'incontro di Indy con Padre Ricci, il quale gli commissionerà il recupero di un manufatto. Tuttavia, durante la ricerca, Indy dovrà scontrarsi nuovamente con Padre Ventura e Benito Mussolini.

L'espansione consentirà ai giocatori di esplorare aree completamente nuove: potremo navigare lungo il Tevere, il fiume che attraversa la Città Antica, così come nella Cloaca Maxima, l'antico sistema fognario realizzato durante il periodo imperiale.

"Uno degli aspetti più soddisfacenti dello sviluppo di Indiana Jones e il Grande Cerchio è stata l'opportunità di creare l'Ordine dei Nephilim, la società segreta di giganti formata dai discendenti degli angeli caduti che si impegnano per espiare i peccati dei loro antenati", afferma il direttore di produzione John Jennings.

"Quella storia abbraccia migliaia di anni e questo DLC ci ha dato l'opportunità di approfondire la loro tradizione e di esplorare altri aspetti non trattati nella campagna iniziale. C'è qualcosa di nuovo e inaspettato da raccontare per i fan del gioco, e non vediamo l'ora che le persone possano giocarci in prima persona".