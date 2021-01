In Cina si costruisce un'arena per gli eSport da 700 milioni di Euro

Diverse aziende cinesi stanno portando avanti un investimento milionario incentrato su una nuova arena per gli eSport nella metropoli di Shanghai. Lo Shanghai International New Cultural and Creative E-sports Center, questo il suo nome, è stato appena inaugurato e i lavori sono partiti. Il cuore della struttura sarà uno stadio di eSport, ma saranno annesse strutture complementari tra cui un hotel.

Un'arena per gli eSport da 700 milioni di Euro

Sulla rete sono stati diffusi vari render della nuova struttura e, secondo le informazioni riportate dai giornalisti della CNBC, il progetto si estende su un'area di 500 mila metri quadrati. Oltre agli spazi destinati ai tornei, ci saranno strutture per le sedi delle squadre e l'hotel di cui si è già detto. Per il progetto si stima un costo complessivo di 5,8 miliardi di yuan cinesi, ovvero oltre 700 milioni di Euro.

L'anno scorso la città di Shanghai ha ospitato i Campionati mondiali di League of Legends, uno dei titoli più seguiti nel panorama eSport. L'evento ha consolidato la posizione trainante del mercato cinese per il settore eSport, che globalmente muove ormai un giro di affari superiore al miliardo di dollari annuali. Secondo le stime, più del 70% dei giocatori cinesi amano gli eSport e non è certo un caso che la società responsabile del nuovo complesso di Shanghai sia SuperGen, tra le cui controllate figura anche Edward Gaming. Parliamo di un'organizzazione professionale di eSport in Cina che gestisce diversi team, tra cui quello proprio di League of Legends.

I lavori dovrebbero terminare nel 2024, quando, secondo le previsioni, la struttura sarà aperta al pubblico.