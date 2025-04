Il videogioco più influente di sempre secondo il BAFTA forse neanche lo conosci

Mancano pochi giorni alla cerimonia dei BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) del 2025. Tuttavia, l'organizzazione ha assegnato uno dei premi più prestigiosi di sempre, ben più di quelli registrati annualmente, collocando in prima posizione un titolo per molti versi inaspettato.

Il premio in questione è per il "videogioco più influente della storia" e la prima posizione è stata assegnata a Shenmue. Tra i venti titoli più rilevanti dell'intera storia del media vi sono naturalmente giochi di spessore come DooM, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Pong.

Quella del capolavoro di Yu Suzuki è stata una scelta dettata da un fattore in particolare: Shenmue è sostanzialmente il precursore degli open world come li conosciamo oggi in quanto, come ha spiegato il BAFTA, ha introdotto "ambientazioni dinamiche e dettagliate" che sono oggi alla base di titoli come Assassin's Creed, Fallout e Grand Theft Auto, ad esempio.

"L'espressione 'mondo vivo e pulsante' potrebbe essere un cliché di marketing oggi, ma quando è arrivato Shenmue ha descritto accuratamente la resa incredibilmente vivida del gioco di Yokosuka, dove l'eroe taciturno Ryo Hazuki cerca l'assassino di suo padre".

"I personaggi non giocanti godevano di vita propria, e quindi Ryo avrebbe dovuto adattarsi alle loro routine e ai loro rituali. Sia per l'adozione di uno stile di vita più lento che per l'uso di un orologio di gioco per dettare le attività del giocatore, potrebbe essere visto come un precursore di Animal Crossing o Stardew Valley. I momenti più tranquilli in blockbuster altrimenti concitati come Uncharted 4, The Last Of Us Parte II e God of War hanno sicuramente preso spunto dal gioco di Suzuki e il suo spirito sopravvive attraverso la serie sempre più popolare Yakuza/Like A Dragon, che allo stesso modo ti incoraggia a rallentare ogni tanto".

D'altronde, Shenmue è ricordato con grande affetto da coloro che lo hanno giocato sulla sfortunata SEGA Dreamcast, console che segnò l'uscita di scena della casa giapponese dalla produzione hardware. Fu proprio l'esclusività per quella piattaforma a limitarne il pubblico, ma probabilmente ha anche supportato l'elevazione a mito, a cult indiscusso degli anni '90.

Per chi non lo avesse giocato e non ha o non vuole un SEGA Dreamcast, può recuperare i primi due capitoli della saga. Infatti, alcuni anni fa sono stati riproposti sia su console che su PC tramite Steam in una versione rimasterizzata in occasione dell'uscita del terzo capitolo, rilasciato a quasi 20 anni dal secondo e disponibile per PS4, Xbox One e PC.